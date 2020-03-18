Компания МегаФон увеличила лимиты звонков для абонентов, находящихся в Европе

Компания Мегафон втрое увеличила количество бесплатных минут для абонентов с подключенной услугой роуминга. Причиной тому стала пандемия коронавируса. Как объяснили представители компании, такое решение они приняли после сокращения воздушного сообщения между Россией и европейскими странами. Из-за отмены рейсов потребность в звонках у тех, кто оказался в Европе, существенно выросла.

- В такой ситуации особенно важно быть на связи со своими близкими и иметь возможность совершать звонки для решения вопроса о возвращении домой, в том числе обращаться на горячие линии официальных служб и в контактные центры авиакомпаний и туроператоров, - пояснили в пресс-службе Мегафона.

Изменения вступило в силу с 17 марта 2020 года. С этого дня объем голосовых вызовов в рамках пакета «Роуминг, гудбай!» увеличился в три раза. Количество доступных минут в день выросло с 60 до 180. Также абонентам доступен 1Гб интернета. Это поможет клиентам компании найти всю необходимую информацию о дальнейших действиях и мерах предосторожности. Новые условия будут действовать до 31 марта 2020 года.