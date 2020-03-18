2020-03-18T11:28:23+03:00
Новости компаний

Компания МегаФон увеличила лимиты звонков для абонентов, находящихся в Европе

Количество доступных минут выросло втрое
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Абоненты компании в европейском роуминге смогут звонить в три раза больше. Фото: Антон Петлица.Абоненты компании в европейском роуминге смогут звонить в три раза больше. Фото: Антон Петлица.
Изменить размер текста:

Компания Мегафон втрое увеличила количество бесплатных минут для абонентов с подключенной услугой роуминга. Причиной тому стала пандемия коронавируса. Как объяснили представители компании, такое решение они приняли после сокращения воздушного сообщения между Россией и европейскими странами. Из-за отмены рейсов потребность в звонках у тех, кто оказался в Европе, существенно выросла.

- В такой ситуации особенно важно быть на связи со своими близкими и иметь возможность совершать звонки для решения вопроса о возвращении домой, в том числе обращаться на горячие линии официальных служб и в контактные центры авиакомпаний и туроператоров, - пояснили в пресс-службе Мегафона.

Изменения вступило в силу с 17 марта 2020 года. С этого дня объем голосовых вызовов в рамках пакета «Роуминг, гудбай!» увеличился в три раза. Количество доступных минут в день выросло с 60 до 180. Также абонентам доступен 1Гб интернета. Это поможет клиентам компании найти всю необходимую информацию о дальнейших действиях и мерах предосторожности. Новые условия будут действовать до 31 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кот-дичок застрял в вентшахте, испугавшись нового дома и хозяина
Гостиный двор перешел на укороченный режим работы
За поддержку Гитлера петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей
В Петербурге поддержали законопроект о раздельном сборе мусора
Президент УЕФА в письме Беглову пояснил перенос матчей ЕВРО-2020
Котов Петербурга проверили на коронавирус
Американский радиоактивный самолет задержали на границе с Петербургом
Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 марта 2020 года: Новых случаев нет
Пользователей соцсетей умилило спасение «Газели» трактором из ямы
Коронавирус в Санкт-Петербурге, новости на 17 марта 2020 года: В Боткинской больнице с подозрением на заболевание находятся 303 пациента
Серию угонов элитных автомобилей раскрыли в Петербурге
Пассажиров опоздавшего «Аллегро» развезли по домам автобусами
На Стачек два подростка отобрали у школьника наушники за 14 тысяч рублей
В Ленобласти за 15 минут поймали угонщика «Нивы»
К Гатчинской больнице привезли пьяного мужчину с отрезанным пенисом
Женщину и двух котов спасли пожарные из горевшей квартиры в Кудрово
В среду в Петербурге будет до 7 градусов тепла и дождь
Вор прикинулся родителем и проник в детский сад в Калининском районе Петербурга
10 лет тюрьмы получил ревнивец, жестоко убивший официантку в кафе Ленобласти
Крестный ход против коронавируса в Ленобласти заменили молебном
Неизвестные разбомбили потолки в подъезде многоэтажки в Кудрово