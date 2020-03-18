Смольный: Набережные в историческом центре близки к аварийному состоянию

В сентябре прошлого года обрушилась облицовка стенки канала Грибоедова напротив дома №80. Из гранитного полотна выдавило три нижних яруса. В числе причин назвали возросшие транспортные нагрузки, волны от речных судов и глобальное потепление. Набережную укрепили, но каменные блоки до сих пор лежат на дне. Восстановление, как и подготовка документов и разрешения на работы, еще впереди.

Участок четной стороны набережной в полутора километрах отсюда, между Банковским и Казанским мостами, уже обрушался. Разрушительным фактором тогда назвали жару, которая как-то повлияла на стройматериалы. Ремонт рухнувшей стенки в 2010-2011 годах провела компания «Пилон», ныне переживающая банкротство. Петербуржцев удивил результат работы: на стенке появилась четкая вертикальная граница, на которой встречались прежний красный и новый серый гранит. Но Комитет по охране памятников (КГИОП) подмену исторических блоков более дешевыми не подтвердил.

Как отмечают в Смольном, сохранность близлежащих зданий не менее важна, чем сохранность облика набережных. Фото: КГИОП

Оба участка, как и другие набережные в историческом центре Петербурга, – в списке федеральных памятников и одновременно в границах объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Под охраной и гранитная облицовка. Впрочем, это не мешает нарезать стенки на кусочки. Ради их же пользы.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

Обрастать гранитом набережные стали при Екатерине Второй. С тех пор в Петербурге построили 140 километров набережных, 38 километров из которых ныне находятся под охраной.

– Прежде при строительстве применялась правильная кладка, при которой длинные и короткие гранитные блоки чередуются в облицовке в шахматном порядке, – и кружевная вязь тянулась от моста до моста без видимых швов, – объясняет реставратор, бывший сотрудник ГИОП и КГИОП, член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Виктор Коренцвит. – Но в последние годы капремонт набережных ведут, искажая их облик.

Арсенальная набережная.

Через каждые 25-30 метров «кружевную вязь» разрезают вертикальным швом. Чтобы состыковать каменные блоки, режут и их. Изначально «в череду заплат» превращали только новые набережные, но теперь по этой технологии ведут и реставрацию исторических.

– Из-за растущих нагрузок для увеличения несущей способности и продления срока службы набережных стали применять более надежный строительный материал – железобетон, – поясняют в КГИОП. – Но при строительстве железобетонных конструкций нужно выполнять деформационные швы, которые служат для уменьшения нагрузок при колебании температур, грунтовых вод, осадки грунта и других воздействий. Шов представляет собой своего рода разрез, разделяющий конструкцию на отдельные блоки.

«БЕЗ ШВОВ НЕВОЗМОЖНО»

В том, что распил набережных – единственный способ их спасти, уверены не все. Прошлым летом Коренцвит направил в Минкульт очередное обращение с просьбой проверить ремонт набережных Петербурга.

Набережная канала Грибоедова.

Проверка, проведенная вскоре Управлением Минкульта по Северо-Западу, подтвердила: на Фонтанке, мойке, канале Грибоедова «не соблюдена традиционная – в перевязку – кладка облицовочных плит», зато появился вертикальный шов. Как следствие, «не сохранен аутентичный вид объектов культурного наследия, что значительно влияет на исторический облик и справедливо вызывает нарекания жителей».

Кроме того, после обрушения на канале Грибоедова в Смольном созвали технический совет. Он заседал дважды. Специалисты комитета разъяснили, что сделать деформационный шов по рисунку кладки (именно так, отмечает Коренцвит, делали изначально и именно так, подтверждают в ВООПиК, делать правильнее, надежней и дешевле) нельзя потому, что при возрастающей нагрузке «гранитные блоки облицовки расколются».

Набережная канала Грибоедова.

– Участники совещания сошлись во мнении, что при проведении ремонта сохранность близлежащих зданий, также являющихся памятниками архитектуры, не менее важна, чем сохранность внешнего облика набережных, – подытожили в совете. – Без устройства деформационных швов сохранение набережных с применением более надежных материалов невозможно.

ТИШЕ ЕДЕШЬ – ДАЛЬШЕ БУДЕТ

Вкупе с перетасовкой гранитных блоков одним из методов сохранить набережные назвали ограничение движения транспорта по ним. Насколько это реалистично?

– Как трафик действительно влияет на состояние набережных и стоит ли ограничивать движение, сказать сложно, – отмечают в «Мостотресте». – Но большая часть стенок набережных не ремонтировалась с момента постройки, поэтому требует ремонта и реставрации.

– Состояние набережных, конечно, близко к аварийному, но чтобы прямо ограничивать движение по ним…, – оценили идею в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. – Сейчас у нас нет таких участков набережных, по которым из-за их ненормативного состояния нужно было бы ограничивать или тем более перекрывать движение. Сказать, как в теории ограничения могут отразиться на движении по всей уличной сети, сложно, так как нет конкретики. Впрочем, ограничения и перекрытия случаются – например, когда прорывает трубу или когда проходит капремонт, – и движение успешно организуют по временной схеме.

Набережная канала Грибоедова.Фото: Анастасия БУЛДЫГЕРОВА

– Ограничение движения – это снижение скорости транспортного потока. Но я не очень понимаю, как скорость движения влияет на сохранность набережных, – пояснил руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПб.авто» Святослав Данилов. – Если речь идет об узких набережных Фонтанки, Карповки, канала Грибоедова, то там интенсивность и скорость и так невысокие. А если речь о набережных Невы, то это вовсе немыслимо: они используются как транспортный объезд, и, если их закрыть или ограничить, транспорт хлынет в центр.

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