Поднимаю виртуальный тост: Как мы из-за коронавируса пили в интернет-баре

А ведь как все красиво начиналось. Я прилетел в Петербург из Самары, в командировку. Думал - вот приеду в Северную столицу, поработаю от души, а потом так же (от души и для души) гульну под песню Шнура «В Питере пить». Бары, трактиры, харчевни – и другие милые сердцу питейные заведения, куда заведет петербургская ночь. А завела она меня… в онлайн-бар.

А все треклятый коронавирус виноват. Свалился как снег на голову: музеи закрывают, большие концерты отменяют, карантины вводят. А тут еще и друзья наотрез отказались идти со мной в трактир. Мол, дурак совсем что ли? У нас жены, дети, собаки, рыбки – заразим еще. Так я остался вечером один.

Вообще этот онлайн-кабак для тех, кто находится на карантине. Чтобы не пили в одиночестве. А чем у меня не карантин, раз сижу один в номере? Вот и я решил попробовать. Сходил за пенным и включил ноутбук.

Работает сайт постоянно – так что, хочешь пить вечером – пей, хочешь найти компанию прямо посреди рабочего дня – пожалуйста. И все бесплатно: заходи на сайт, вводи фамилию, настраивай веб-камеру и выбирай комнату. Можешь – специальную, на четверых человек, чтобы только ты и твои друзья. Или большую – на 12 человек. А там – кто уж в это время окажется на сайте. Сейчас посетители в основном из России, но теоретически можно нарваться на собутыльника из Европы.

Пить, кстати, можно любой напиток. Наш корреспондент (она в левом верхнем углу) "чокалась" исключительно кефиром. Фото: с сайта staythefuckhome.bar

В «комнате», к которой я присоединилась, еще 11 человек. В одном окошке танцует девушка, в другом модный паренек что-то поет под гитару, в третьем - в кресле вальяжно сидит бородатый хипстер в наушниках, в четвертом кто-то рассказывает о бурных выходных.

- За что пьем? – спрашиваю у них.

- За то, что дома сидим и не работаем, - отвечает мне весельчак в кепке, как у Рубика Хачикяна из «Мимино».

Ну это дело! Чокаюсь с экраном, делаю пару глотков и… иду дальше. Все 12 «баров» заняты, и никто не думает грустить, что пьет в одиночестве. Своей очереди за пару часов я так и не дождался – желающих много!

И вроде бы все хорошо: хочешь – пой и пляши, хочешь – шутки отпускай. Да вот только чего-то все равно не хватило.

Дмитрию идея с виртуальным баром понравилась, но ощущения пока непривычные.Фото: Олег ЗОЛОТО

Выпить-то я выпил, а вот такого удовольствия, как в старом добром трактире не получил. Нет в этом онлайн-баре духа. Такого, который и по душам подтолкнет поговорить, и атмосферу создаст, и пиво вкуснее сделает. И скажет мне добродушно «Ооо! Да ты, ваше благородие, нарезался» и до дома со мной прогуляется, а не просто закроет браузер и выключит компьютер.

ДОСЛОВНО

Александр Овчинников, дизайнер: «Мы научим вас ценить живое общение»

- Наш бар - это новая свобода и реакция на происходящее в мире. Мы, переходя на удаленку, поняли, что такой формат будет популярен. Причем, наш бар открыт абсолютно для всех и доступен бесплатно без всяких регистраций. Возможно, позднее появятся «филиалы» настоящих петербургских баров, мы пока тестируем этот формат. Там смогут встречаться люди, привыкшие к любимым заведениям. Также в баре может заиграть музыка – сейчас в онлайн-заведении тихо, если не считать болтовню «гостей», но мы планируем транслировать в нем сеты популярных диджеев. Да, наша платформа не заменит людям живого общения, но уж точно научит сильнее его ценить.