2020-03-18T13:04:56+03:00
Общество

Tele2 обнуляет звонки на горячие линии по коронавирусу

И также сделает бесплатным доступ к сайту стопкоронавирус.рф
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Tele2 обнуляет звонки на горячие линии по коронавирусу.Tele2 обнуляет звонки на горячие линии по коронавирусу.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Tele2 принимает ряд продуктовых решений для лучшего информирования населения о коронавирусе, предотвращения распространения заболевания и более эффективного соблюдения официальных рекомендаций по борьбе с пандемией.

Оператор обнулил стоимость звонков для своих абонентов из любого региона присутствия Tele2 России на московские горячие линии по коронавирусу:

- 7 (495) 870 45 09 – телефон столичного департамента здравоохранения для обращений граждан, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией; путешественники, обязанные пройти двухнедельный режим самоизоляции, могут позвонить на номер для получения больничного листа.

- 7 (499) 251 83 00 – общий телефон департамента здравоохранения города Москвы, куда можно адресовать вопросы о коронавирусе.

Помимо бесплатных звонков на справочные линии, Tele2 до конца дня сделает сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика. Ресурс создан для объективного информирования населения о распространении вируса и борьбы со слухами.

Tele2 будет следить за развитием ситуации с распространением инфекции и предлагать абонентам новые решения для более эффективной борьбы с заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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