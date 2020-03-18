2020-03-18T13:14:35+03:00
Общество

В ТК «Невский Центр» открылся магазин российского дизайнера Александра Богданова

Бутик расположен на третьем этаже торгового комплекса
Поделиться:
В ТК «Невский Центр» открылся магазин российского дизайнера Александра Богданова. Фото предоставлено ТК «Невскй центр».В ТК «Невский Центр» открылся магазин российского дизайнера Александра Богданова. Фото предоставлено ТК «Невскй центр».
Изменить размер текста:

На третьем этаже торгового комплекса «Невский Центр» в Санкт-Петербурге открылся бутик модного дома Alexander Bogdanov, который ежегодно выпускает две тематические коллекции женской одежды для разных поводов: офис, вечеринка, прогулка по городу.

Бренд Alexander Bogdanov существует с 1988 года и к настоящему моменту насчитывает 15 фирменных магазинов, а также 53 представительства по всей России. Собственное высокотехнологичное производство, качественные итальянские ткани и фурнитура – залог успеха этой марки.

Фото предоставлено ТК «Невскй центр».

Фото предоставлено ТК «Невскй центр».

Философия бренда основана на создании одежды вне времени, которая всегда интересна и актуальна.

- Моя одежда адресована утонченным интеллигентным женщинам, чье эстетическое «я» строится на оттенках и полутонах. Женщинам, которые предпочитают не эпатировать, а очаровывать. Уверен, что именно они составляют ядро покупательниц «Невского Центра», – отмечает основатель и главный дизайнер бренда Александр Богданов.

Фото предоставлено ТК «Невскй центр».

Фото предоставлено ТК «Невскй центр».

Новый бутик дополнил широкую линейку модных брендов женской одежды ТК «Невский Центр» для покупательниц, которые ценят качество, комфорт и авторский дизайн. Среди них Ianis Chamalidi, Brusnika, Barbour, Anna Verdi, Högl, Vassa&Co и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кот-дичок застрял в вентшахте, испугавшись нового дома и хозяина
Гостиный двор перешел на укороченный режим работы
За поддержку Гитлера петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей
В Петербурге поддержали законопроект о раздельном сборе мусора
Президент УЕФА в письме Беглову пояснил перенос матчей ЕВРО-2020
Котов Петербурга проверили на коронавирус
Американский радиоактивный самолет задержали на границе с Петербургом
Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 марта 2020 года: Новых случаев нет
Пользователей соцсетей умилило спасение «Газели» трактором из ямы
Коронавирус в Санкт-Петербурге, новости на 17 марта 2020 года: В Боткинской больнице с подозрением на заболевание находятся 303 пациента
Серию угонов элитных автомобилей раскрыли в Петербурге
Пассажиров опоздавшего «Аллегро» развезли по домам автобусами
На Стачек два подростка отобрали у школьника наушники за 14 тысяч рублей
В Ленобласти за 15 минут поймали угонщика «Нивы»
К Гатчинской больнице привезли пьяного мужчину с отрезанным пенисом
Женщину и двух котов спасли пожарные из горевшей квартиры в Кудрово
В среду в Петербурге будет до 7 градусов тепла и дождь
Вор прикинулся родителем и проник в детский сад в Калининском районе Петербурга
10 лет тюрьмы получил ревнивец, жестоко убивший официантку в кафе Ленобласти
Крестный ход против коронавируса в Ленобласти заменили молебном
Неизвестные разбомбили потолки в подъезде многоэтажки в Кудрово