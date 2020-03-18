В ТК «Невский Центр» открылся магазин российского дизайнера Александра Богданова

На третьем этаже торгового комплекса «Невский Центр» в Санкт-Петербурге открылся бутик модного дома Alexander Bogdanov, который ежегодно выпускает две тематические коллекции женской одежды для разных поводов: офис, вечеринка, прогулка по городу.

Бренд Alexander Bogdanov существует с 1988 года и к настоящему моменту насчитывает 15 фирменных магазинов, а также 53 представительства по всей России. Собственное высокотехнологичное производство, качественные итальянские ткани и фурнитура – залог успеха этой марки.

Фото предоставлено ТК «Невскй центр».

Философия бренда основана на создании одежды вне времени, которая всегда интересна и актуальна.

- Моя одежда адресована утонченным интеллигентным женщинам, чье эстетическое «я» строится на оттенках и полутонах. Женщинам, которые предпочитают не эпатировать, а очаровывать. Уверен, что именно они составляют ядро покупательниц «Невского Центра», – отмечает основатель и главный дизайнер бренда Александр Богданов.

Фото предоставлено ТК «Невскй центр».

Новый бутик дополнил широкую линейку модных брендов женской одежды ТК «Невский Центр» для покупательниц, которые ценят качество, комфорт и авторский дизайн. Среди них Ianis Chamalidi, Brusnika, Barbour, Anna Verdi, Högl, Vassa&Co и др.