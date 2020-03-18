2020-03-18T16:06:44+03:00
Общество

Tele2 помогла связью абонентам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса

Компания предложила им «Безлимитный интернет за границей» на день бесплатно
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Tele2 помогла связью абонентам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса.Tele2 помогла связью абонентам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Tele2 заботится о клиентах за границей, которые не могут вылететь в Россию из-за нехватки вывозных рейсов из стран Евросоюза и СНГ. Чтобы эти абоненты оставались на связи в экстренной ситуации и могли получать информацию онлайн, компания предложила им «Безлимитный интернет за границей» на день бесплатно. Абоненты Tele2 могут бесплатно пользоваться этой услугой до конца дня 18 марта по московскому времени.

Кроме того, Tele2 организует для этих клиентов справочную SMS-рассылку. В сообщениях указаны телефоны посольств и консульств тех стран, на территории которых оказались абоненты.

Всем клиентам Tele2, находящимся в Европе и странах СНГ, теперь доступна услуга «На доверии». Абоненты, которые сами активируют услугу, смогут продолжить пользоваться связью в роуминге при отрицательном балансе до 1000 руб.

Помимо особых мер в роуминге, компания обнулила стоимость звонков для своих абонентов из любого региона присутствия Tele2 России на московские горячие линии по коронавирусу. Это справочные телефоны 7 (495) 870 45 09 и 7 (499) 251 83 00. Кроме того, Tele2 сделала сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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