2020-03-18T16:38:11+03:00
Происшествия

Смотри, как надо: Отец с трехлетним сыном задержал дебошира, устроившего резню на остановке

Неадекватный горожанин выколол глаз своему недругу у бизнес-центра в Петербурге [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Мужчина задержал нападавшего голыми руками Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОМужчина задержал нападавшего голыми руками Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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В Санкт-Петербурге прохожие помогли задержать неадекватного мужчину, устроившему резню в центре города. Нападение произошло 18 марта на Большом проспекте Петроградской стороны. Возле бизнес-центра поссорились двое мужчин, один из них достал нож и ударил им обидчика в глаз, после чего попытался сбежать с места происшествия.

Рядом на автобусной остановке стоял Александр Бойцов со своим трехлетним сыном. Прямо на глазах у ребенка мужчина бросился задерживать дебошира с ножом. Александр повалил неадеквата на асфальт и мгновенно скрутил. На помощь к Александру тут же подбежали еще двое прохожих Виталий Базавов и Николай Шереметьев. Они помогли удержать нападавшего до приезда полиции.

- Прохожие сумели обезоружить и скрутить злоумышленника и передали его подоспевшему наряду ДПС, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Его доставили в отдел полиции для разбирательства. Также сотрудники полиции вызвали на место следственно-оперативную группу и скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела на дебошира. Ну а героического отца ждет поощрение от руководства ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Благодаря активной гражданской позиции мужчин удалось задержать злоумышленника, - поясняют в полиции.

На Большом проспекте ПС на остановке общественного транспорта мужчина с ножом набросился на прохожего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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