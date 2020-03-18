Смотри, как надо: Отец с трехлетним сыном задержал дебошира, устроившего резню на остановке

В Санкт-Петербурге прохожие помогли задержать неадекватного мужчину, устроившему резню в центре города. Нападение произошло 18 марта на Большом проспекте Петроградской стороны. Возле бизнес-центра поссорились двое мужчин, один из них достал нож и ударил им обидчика в глаз, после чего попытался сбежать с места происшествия.

Рядом на автобусной остановке стоял Александр Бойцов со своим трехлетним сыном. Прямо на глазах у ребенка мужчина бросился задерживать дебошира с ножом. Александр повалил неадеквата на асфальт и мгновенно скрутил. На помощь к Александру тут же подбежали еще двое прохожих Виталий Базавов и Николай Шереметьев. Они помогли удержать нападавшего до приезда полиции.

- Прохожие сумели обезоружить и скрутить злоумышленника и передали его подоспевшему наряду ДПС, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Его доставили в отдел полиции для разбирательства. Также сотрудники полиции вызвали на место следственно-оперативную группу и скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела на дебошира. Ну а героического отца ждет поощрение от руководства ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Благодаря активной гражданской позиции мужчин удалось задержать злоумышленника, - поясняют в полиции.