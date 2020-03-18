2020-03-18T16:06:44+03:00
Общество

Банк ВТБ аккредитовал первую очередь инвест-отеля IN2IT

Его в Московском районе Петербурга строит девелоперская группа PLG
Поделиться:
Банк ВТБ аккредитовал первую очередь инвест-отеля IN2IT. Фото предоставлено пресс-службой PLG.Банк ВТБ аккредитовал первую очередь инвест-отеля IN2IT. Фото предоставлено пресс-службой PLG.
Изменить размер текста:

ВТБ предоставляет ипотечный кредит на покупку номеров в инвест-отеле с первоначальным взносом от 10% стоимости объекта на срок от одного года до30лет. Минимальная процентная ставка –7,9% годовых, если первоначальный взнос достигает 50%.При стандартных условиях ставка составит 8,9%. Воспользоваться предложением банка могут клиенты в возрасте от 21 до 75 лет, имеющие стаж работы более 1 месяца. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей.

Фото предоставлено пресс-службой PLG.

Фото предоставлено пресс-службой PLG.

- Мы рады пополнить число ипотечных партнеров проекта IN2IT банком ВТБ – брендом, обладающим огромным кредитом доверия наших клиентов. Программы банка позволят сделать «Интуит» еще более доступным инвестиционным продуктом. Сегодня порядка 20% сделок в проекте совершаются с привлечением ипотечных средств. Уверена, что эта доля вырастет с приходом ВТБ, – прокомментировала генеральный директор PLG Марина Павлюкевич.

Напомним, ранее по своим ипотечным программам IN2IT аккредитовали Россельхозбанк, СМП Банк, Банк ТКБ, Росбанк и «Уралсиб».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Жириновский: «Я требую уволить Дарью Асламову. Она порхает по планете и ждет, когда заразится короновирусом»
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» случился трагикомический случай, когда разухабистый разговор с Владимиром Жириновским о короновирусе превратился в вирусное видео
Новости 24
«Петроэлектросбыт» призвал оплачивать счета удаленно и не ходить в пункты приема платежей
Сильный ветер со снегом надвигаются на Петербург и Ленобласть
Самосвалам перекрыли дороги в Ленинградской области
«Спокойствие!»: в Петербурге появилась инсталляция из гречки и туалетной бумаги
Склад 3,5 тонн «санкционки» нашли на юге Петербурга
Закладчик наркотиков при задержании упал с 15 этажа
Петербуржец умер в ванной у друга, вернувшись из клиники
«Сотрудник банка» по телефону выманил у четверых пенсионерок 1,7 миллиона рублей
Петербуржец сдал полиции парня своей малолетней дочери за их взрослые отношения
Досрочную сдачу ЕГЭ в Петербурге перенесли на дни основного этапа
В Эрмитаже появится свой президент
«Продукты в городе есть»: Беглов проверил торговые полки Петербурга на наличие гречи и риса
В Луге с рельсов сошла электричка
Первый в России единый ресурс дистанционного обучения школьников создадут в Петербурге
Кот-дичок застрял в вентшахте, испугавшись нового дома и хозяина