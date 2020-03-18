Банк ВТБ аккредитовал первую очередь инвест-отеля IN2IT

ВТБ предоставляет ипотечный кредит на покупку номеров в инвест-отеле с первоначальным взносом от 10% стоимости объекта на срок от одного года до30лет. Минимальная процентная ставка –7,9% годовых, если первоначальный взнос достигает 50%.При стандартных условиях ставка составит 8,9%. Воспользоваться предложением банка могут клиенты в возрасте от 21 до 75 лет, имеющие стаж работы более 1 месяца. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей.

Фото предоставлено пресс-службой PLG.

- Мы рады пополнить число ипотечных партнеров проекта IN2IT банком ВТБ – брендом, обладающим огромным кредитом доверия наших клиентов. Программы банка позволят сделать «Интуит» еще более доступным инвестиционным продуктом. Сегодня порядка 20% сделок в проекте совершаются с привлечением ипотечных средств. Уверена, что эта доля вырастет с приходом ВТБ, – прокомментировала генеральный директор PLG Марина Павлюкевич.

Напомним, ранее по своим ипотечным программам IN2IT аккредитовали Россельхозбанк, СМП Банк, Банк ТКБ, Росбанк и «Уралсиб».