2020-03-18T15:58:30+03:00
Досуг

Диана Арбенина спела в Петербурге под ледяным дождем

Группа «Ночные Снайперы» дала акустический концерт в БКЗ «Октябрьский»
Маргарита РЕПИНА
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Диана Арбенина выступила в Петербурге. Фото: организаторы.Диана Арбенина выступила в Петербурге. Фото: организаторы.
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Акустический концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы» прошел в петербургском БКЗ «Октябрьский» 14 марта. Если описать ее выступление в цифрах, получится такая картина: sold out задолго до концерта, длившегося три с лишним часа, два отделения и сорок одна песня.

«МЕНЯ ПОДХВАТЯТ»

Концерт Снайперов в Петербурге – это всегда событие. Для группы это особенный город, в которой все начиналось. Первое отделение было представлено расширенным акустическим составом, в котором, помимо акустических гитар и барабанов «Ночных Снайперов», были перкуссия, клавиши и духовая секция, включая флейту, трубу, кларнет, дудук. Сет снайперских песен разных лет, от открывающей концерт очень давней песни «Ремень» до финальной композиции «Нецке», от зажигательного «Вечера в Крыму» до нежной колыбельной Sumarok на вымышленном языке, от классического «Католического священника» до «Гонщика» - той самой песни, что была написала в отделении петербургской тогда еще милиции, где Арбенина много лет назад оказалась вместе с друзьями.

Второе отделение, большую часть которого составляла сольная акустика Дианы, началось настолько неожиданно, что большинство зрителей и не поняли, что происходит. В конце антракта, при полном свете, на фоне общающихся зрителей, вдруг раздался голос Дианы и знаменитые «большой, широкий город, магистрали и дома…» Потребовалось время, чтобы весь зал понял: Диана на балконе исполняет «31-ю весну». Затем последовал спуск артистки вниз при полном восторге зрителей и, как следствие, импровизированная временная фан-зона, без которой на снайперских концертах действительно сложно – а зал БКЗ предполагал строгую театральную рассадку.

"Ночные Снайперы" собрали полный зал. Фото: организаторы.

"Ночные Снайперы" собрали полный зал. Фото: организаторы.

- Бывают концерты, где так волнуешься, что себя не помнишь и тебе ничего не нужно вообще. На этом концерте я чувствую, что если вдруг упаду на спину, то меня подхватят, - сказала Арбенина во время концерта.

ПРЕМЬЕРА ПЕСНИ

Некоторые песни петербургская публика живьем услышала впервые, например «Эксперимент» - первый сингл 2020 года. А еще - одну из самых трагичных, личных и проникновенных песен об утрате - «Андрей», с рефреном «чужих мам не бывает». Хиты прошлого года «Инстаграм» и «Разбуди меня» были исполнены в полноценном снайперском составе, прозвучав в акустике непривычно и по-новому. А сложнейшая песня «Автомобильный блюз» была интересно решена – первый куплет звучал на экране в виде фрагмента концерта 2011 года, а затем был подхвачен Дианой уже в реальном времени. Ключевым моментом для верных фанатов стала премьера песни «Авиарежим». Финалом концерта стала а капелла исполненная песня «Я раскрашивал небо» - в глубине сцены, под настоящим ливнем. Зрители эффектную концовку, безусловно, оценили, но мало кто в зале представлял, что стояла и пела Диана в струях абсолютно ледяной воды. Наутро после концерт она поделилась в своем инстаграме:

- Доброе утро, страна! Питер! Родной мой город! Вчера вы подарили мне столько любви, что кажется ее хватит на много дней до нашей следующей встречи. Я долго буду жить этим акустическим концертом. И правда: с вами можно падать спиной назад: вы, без сомнения, подхватите меня и не дадите упасть. Спасибо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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