Билайн информирует о мерах поддержки по профилактике коронавируса

Билайн внимательно следит за развитием ситуации вокруг новой коронавирусной инфекции и продолжит внедрять все необходимые дополнительные инициативы, призванные обеспечить комфорт и поддержку наших клиентов в условиях меняющихся непростых обстоятельств.

В связи со сложившейся ситуацией в стране Билайн сообщает о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции:

Так, с 19 марта в 5 раз увеличивается количество звонков и интернета для клиентов Билайн в международном роуминге, обнуляется стоимость звонков для абонентов Билайн в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавирусной инфекции +74996781203.

А с 23 марта Билайн обеспечит возможность своим клиентам пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом Билайн ТВ в своей сети широкополосного доступа даже при нулевом балансе абонентского счета.

С 25 марта заработают короткие номера для дозвона на горячие линии по теме коронавирусной инфекции. Звонки на данные номера не будут тарифицироваться у всех клиентов Билайн.

Кроме того, с 13 марта 2020 года для абонентов Билайн в приложении «Мой Билайн» (12+) доступна информация о профилактике коронавируса. Мы информируем наших клиентов о том, где можно найти актуальные данные о способах профилактики, через SMS и push-уведомления.

Все инициативы будут действовать по 30 апреля 2020 года включительно и могут быть продлены.