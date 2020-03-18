Дизайнерские маски от коронавируса продают в Санкт-Петербурге от 500 рублей за штуку

Бороться с китайском коронавирусом можно стильно! По крайней мере именно такого мнения придерживаются создатели петербургского проекта Mask4us. Мировая пандемия вдохновила ребят выпускать дизайнерские маски с веселыми принтами.

Проект существует всего несколько дней, но уже понемногу набирает популярность: с момента его создания авторам поступило чуть меньше двадцати заказов. Основная аудитория — молодежь и подростки.

- На самом деле идея пришла ко мне совершенно случайно, - признается автор задумки, блогер Мария Шатрова. - Я уже давно хотела заняться оформлением одежды, но время не позволяло. А сейчас все удачно сложилось — только вместо одежды я на фоне этой ситуации с коронавирусом решила создавать креативные маски.

Часть от собранных средств команда проекта обещает потратить на благотворительность. Фото: instagram.com/mask4us/

При этом, отмечает Мария, речь идет не о простых медицинских масках, а о специальных респираторах второго класса защиты. В отличие от масок они многоразовые — поносив какое-то время, их можно снять, протереть антисептиком и снова надеть.

- Я прекрасно отдаю себе отчет и заявляю всем своим клиентам, что любое подобное средство защиты не дает стопроцентную гарантию от заражения, - продолжает наша собеседница. - Мой проект нужен даже не столько для этого, сколько для того, чтобы привлечь внимание людей, заставить их задуматься о собственной безопасности и безопасности окружающих.

Цены на «дизайнерские» респираторы пусть и не слишком ощутимо, но кусаются: за возможность выделиться из толпы придется отдать от 500 рублей и выше. Но спрос стабильно держится — видимо, люди, уставшие от негатива и напряженности, стараются развлечь себя хотя бы так.

- Чаще всего заказывают рисунки каких-нибудь необычных ртов, - рассказывает Мария. - Как у монстров из фильмов ужасов, например. Но больше всего меня позабавила одна девушка, которая попросила написать на ее маске «Made in China» («Сделано в Китае» - прим.ред.).

По словам нашей собеседницы, в будущем она планирует расширять проект и сделать его социальным: часть суммы с каждой проданной маски будет отправляться в благотворительный фонд «Нужна помощь».

Между тем ситуация с масками в аптеках Санкт-Петербурга по-прежнему тяжелая - купить их можно только в одной точке на весь город.Фото: Артем КИЛЬКИН

НУ И НУ!

Пока одни сметают с полок магазинов гречку и туалетную бумагу, другие делают на пандемии деньги. Так, в Москве появилась компания, которая предлагает... мастер-классы по изготовлению антисептиков. По телефону ее представитель рассказал нам, что «передвижная мини-лаборатория», при помощи которой все и делается, может приехать в любой город, а стоимость заказа на коллектив из десяти человек составит ориентировочно от 75 000 до 100 000 рублей. Что ж, возможно, кому-то это пригодится — мы же считаем, что разжиться флакончиком антисептика в аптеке выйдет и дешевле и проще. Ну а в крайнем случае можно обойтись и водкой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В аптеках Санкт-Петербурга по-прежнему критически не хватает медицинских масок. Несколько дней назад мы писали о том, что их попросту негде купить, и с тех пор ситуация изменилась незначительно — по данным единой справочной службы на, 18 марта купить маски можно только в одном месте. Но и там, во-первых, установлен строгий лимит — не более 500 штук в одни руки, а во-вторых, цена кусается — за одну маску просят 35 рублей. Ранее правительство Санкт-Петербурга сообщило, что маски для покрытия дефицита будут закупать в Китае, где эпидемия пошла на спад, и освободились производственные мощности.

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