2020-03-18T18:34:39+03:00
Досуг

Отмена мероприятий из-за коронавируса в Санкт-Петербурге: Какие концерты перенесли и на какую дату

«Комсомолка» собрала актуальную информацию об отмене мероприятий из-за коронавируса в Санкт-Петербурге
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Какие мероприятия отменили в Санкт-Петербурге из-за коронавируса.Какие мероприятия отменили в Санкт-Петербурге из-за коронавируса.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

С 19 марта 2020 года в Санкт-Петербурге действует новое распоряжение губернатора Александра Беглова о запрете массовых мероприятий численностью более 50 человек. То есть, получается, до 30 апреля 2020 года в Северной столице отменены все спектакли и концерты. «Комсомолка» собрала самую актуальную информацию об отмене мероприятий из-за коронавируса в Санкт-Петербурге.

25 марта должен был состояться концерт Metallica S&M tribute show. Перенос на 9 июня 2020 года.

Концерт Жени Любич вместо 28 марта пройдет 19 сентября, а Егор Крид выступит в Петербурге не 31 марта, а ближе к концу июня. Организаторы его шоу - компания PMI - сейчас ведет переговоры с артистом.

Отменен в Северной столице и концерт Ирины Круг: на сцену она в итоге выйдет не 3 апреля, а 10 июня. О переносе выступления Дениса Мацуева пока информации нет. Кроме той, что 12 апреля он не приедет в город.

Также пока неизвестно, на какую дату будет перенесен концерт LP, которая должна была выступить в Санкт-Петербурге 18 апреля, и Хильдура Гуднадоттира (прежняя дата выступления - 27 апреля).

Не состоится 2 апреля и концерт Глеба Самойлова - его перенесли на 23 сентября. Выступление Элджея с 4 апреля передвинули на 11 июня, а Михаила Шуфутинского - с 9 апреля на 4 июня. Олега Газманова ждите 5 июня.

ЧТО ЕЩЕ?

Концерт ДиДюЛи отменен совсем.

Концерт Виктора Королева состоится 10 июня.

Фестиваль современной хореографии STAR’t DANCE FEST пройдет 7 июня.

HOLLYWOOD MUSIC 3.0 перенесен на 20 июня

Концерт "Музыка радости", запланированный на 29 марта, состоится.

Будут перенесены, но неизвестно пока, на какое число и месяц:

- концерт Мирей Матье

- концерт Queen Symphonic

- концерт Вячеслава Бутусова

- симфоническое шоу QUEEN SYMPHONIC

- шоу D'BLACK BLUES ORCHESTRA

ОФИЦИАЛЬНО

Организаторы обращаются ко всем, кто купил билеты на концерты, которые перенесены: все приобретенные раннее билеты действительны на новую дату мероприятия.

Мероприятия, запланированные на май и последующие месяцы, не переносятся и пройдут согласно календаря.

КОНКРЕТНО

В случае, если вы решили сдать приобретенный ранее билет на концерт, то это можно сделать следующим способом:

Kassir.ru возврат денежных средств за приобретенные билеты на бланках строгой отчетности (БСО) будет производиться центральной кассе "КАССИР РУ" по адресу: Б. Сампсониевский пр., д.28Д, к.2 БЦ "Мезон Плаза", в будние дни: 10.00-20.00, в выходные и праздничные дни: 11.00-18.00.

Возврат денежных средств за приобретенные электронные билеты будет производиться на основании электронного заявления клиента, направленного на адрес электронной почты: info@spb.kassir.ru путем перевода на счет клиента, купившего билет.

Alloshow – подробности можно узнать по номеру телефона 8 (812) 375-25-25 или на сайте alloshow.ru

Biletsofit – по номеру телефона + 7 (812) 327-74-00 или на сайте biletsofit.ru

Ponominalu - подробности можно узнать по номеру телефона 8-800-555-80-11 или на сайте spb.ponominalu.ru

Concert - подробности можно узнать по номеру телефона 8 (812) 363-33-33 или на сайте www.concert.ru

Showgogo - подробности можно узнать по номеру телефона +7 (812) 600 20 00 или на сайте spb.showgogo.ru

Билетер - подробности можно узнать по номеру телефона 8 (812) 380-80-50 или на сайте bileter.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эрмитаж, Александринка, БДТ: Главные музеи и театры Петербурга закрывают из-за коронавируса

Как вернуть билеты на спектакли и выставки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Куда сходить в выходные 14 и 15 марта 2020 года в Санкт-Петербурге: Большой сольник Николя Носкова, шоу иллюзионистов и спектакль «Отелло» с Авериным
В нашей подборке вы узнаете, куда можно сходить в Санкт-Петербурге в выходные 14 и 15 марта 2020 года - не пропустите, ожидается много интересных событий!
Куда сходить с 6 по 11 марта 2020 в Санкт-Петербурге: Идем за «Витаминкой» к Тиме Белорусских и поем «Кукушка» с Полиной Гагариной
В нашей подборке вы узнаете, куда можно сходить в Санкт-Петербурге с 6 по 11 марта 2020 года - не пропустите, ожидается много интересных событий!
Новости 24
Аквапарк «Питерлэнд» закрывается с 19 марта
Реставрация Санкт-Петербургской консерватории закончилась уголовным делом
На углу Энгельса и Просвещения иномарка снесла 9-летнего ребенка
В Петербурге запустят онлайн-консультацию по коронавирусу
В Петербурге часы начали новый отсчет до ЕВРО-2020, перенесенного на следующий год
Две машины МЧП приехали спасать кота, застрявшего на березе
СИЗО «Кресты» закрылся на карантин из-за коронавируса
Дворцовую площадь в Петербурге помоют с шампунем
112 тысяч петербургских школьников перешли на дистанционное обучение
Авария на мосту Александра Невского парализовала движение трамваев
«Петроэлектросбыт» призвал оплачивать счета удаленно и не ходить в пункты приема платежей
Сильный ветер со снегом надвигаются на Петербург и Ленобласть
Самосвалам перекрыли дороги в Ленинградской области
«Спокойствие!»: в Петербурге появилась инсталляция из гречки и туалетной бумаги
Склад 3,5 тонн «санкционки» нашли на юге Петербурга
Закладчик наркотиков при задержании упал с 15 этажа
Петербуржец умер в ванной у друга, вернувшись из клиники
«Сотрудник банка» по телефону выманил у четверых пенсионерок 1,7 миллиона рублей
Петербуржец сдал полиции парня своей малолетней дочери за их взрослые отношения
Досрочную сдачу ЕГЭ в Петербурге перенесли на дни основного этапа
В Эрмитаже появится свой президент
«Продукты в городе есть»: Беглов проверил торговые полки Петербурга на наличие гречи и риса
В Луге с рельсов сошла электричка
Первый в России единый ресурс дистанционного обучения школьников создадут в Петербурге
Кот-дичок застрял в вентшахте, испугавшись нового дома и хозяина