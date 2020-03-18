Отмена мероприятий из-за коронавируса в Санкт-Петербурге: Какие концерты перенесли и на какую дату

С 19 марта 2020 года в Санкт-Петербурге действует новое распоряжение губернатора Александра Беглова о запрете массовых мероприятий численностью более 50 человек. То есть, получается, до 30 апреля 2020 года в Северной столице отменены все спектакли и концерты. «Комсомолка» собрала самую актуальную информацию об отмене мероприятий из-за коронавируса в Санкт-Петербурге.

25 марта должен был состояться концерт Metallica S&M tribute show. Перенос на 9 июня 2020 года.

Концерт Жени Любич вместо 28 марта пройдет 19 сентября, а Егор Крид выступит в Петербурге не 31 марта, а ближе к концу июня. Организаторы его шоу - компания PMI - сейчас ведет переговоры с артистом.

Отменен в Северной столице и концерт Ирины Круг: на сцену она в итоге выйдет не 3 апреля, а 10 июня. О переносе выступления Дениса Мацуева пока информации нет. Кроме той, что 12 апреля он не приедет в город.

Также пока неизвестно, на какую дату будет перенесен концерт LP, которая должна была выступить в Санкт-Петербурге 18 апреля, и Хильдура Гуднадоттира (прежняя дата выступления - 27 апреля).

Не состоится 2 апреля и концерт Глеба Самойлова - его перенесли на 23 сентября. Выступление Элджея с 4 апреля передвинули на 11 июня, а Михаила Шуфутинского - с 9 апреля на 4 июня. Олега Газманова ждите 5 июня.

ЧТО ЕЩЕ?

Концерт ДиДюЛи отменен совсем.

Концерт Виктора Королева состоится 10 июня.

Фестиваль современной хореографии STAR’t DANCE FEST пройдет 7 июня.

HOLLYWOOD MUSIC 3.0 перенесен на 20 июня

Концерт "Музыка радости", запланированный на 29 марта, состоится.

Будут перенесены, но неизвестно пока, на какое число и месяц:

- концерт Мирей Матье

- концерт Queen Symphonic

- концерт Вячеслава Бутусова

- симфоническое шоу QUEEN SYMPHONIC

- шоу D'BLACK BLUES ORCHESTRA

ОФИЦИАЛЬНО

Организаторы обращаются ко всем, кто купил билеты на концерты, которые перенесены: все приобретенные раннее билеты действительны на новую дату мероприятия.

Мероприятия, запланированные на май и последующие месяцы, не переносятся и пройдут согласно календаря.

КОНКРЕТНО

В случае, если вы решили сдать приобретенный ранее билет на концерт, то это можно сделать следующим способом:

Kassir.ru возврат денежных средств за приобретенные билеты на бланках строгой отчетности (БСО) будет производиться центральной кассе "КАССИР РУ" по адресу: Б. Сампсониевский пр., д.28Д, к.2 БЦ "Мезон Плаза", в будние дни: 10.00-20.00, в выходные и праздничные дни: 11.00-18.00.

Возврат денежных средств за приобретенные электронные билеты будет производиться на основании электронного заявления клиента, направленного на адрес электронной почты: info@spb.kassir.ru путем перевода на счет клиента, купившего билет.

Alloshow – подробности можно узнать по номеру телефона 8 (812) 375-25-25 или на сайте alloshow.ru

Biletsofit – по номеру телефона + 7 (812) 327-74-00 или на сайте biletsofit.ru

Ponominalu - подробности можно узнать по номеру телефона 8-800-555-80-11 или на сайте spb.ponominalu.ru

Concert - подробности можно узнать по номеру телефона 8 (812) 363-33-33 или на сайте www.concert.ru

Showgogo - подробности можно узнать по номеру телефона +7 (812) 600 20 00 или на сайте spb.showgogo.ru

Билетер - подробности можно узнать по номеру телефона 8 (812) 380-80-50 или на сайте bileter.ru

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