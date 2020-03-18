Двоих детенышей балтийской нерпы спасли в Курортном районе Петербурга

Первого найденыша обнаружили сотрудники парка «Дубки» в Сестрорецке. Малыш ползал по берегу Финского залива. Чтобы дождаться спасения еще не окрепшему, но очень храброму нерпенку пришлось побороться за жизнь. Об этом говорят многочисленные порезы на тельце белька и потертости на шерсти.

Второе чудесное спасение случилось в поселке Смолячково. Перепуганную самочку заметила девушка, которая до приезда волонтеров Фонда друзей балтийской нерпы преграждала малышке путь к губительной для нее холодной воде. Кроха серьезно перенервничала и ослабла, о ее состоянии зоологи сильно беспокоятся.

Детенышей увезли лечиться в Центр изучения и сохранения морских млекопитающихФото: СОЦСЕТИ

— Возраст обоих малышей примерно 10 дней, весят они по 7-8 килограммов, —рассказывает сооснователь Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская. —Самостоятельно они бы не выжили, потому что в природе мама их кормит до 50 дней, и понятно, что так долго лед на Финском заливе не продержался бы.

Тюлени, живущие на Балтике, оказались в опасности из-за аномально теплой зимы. У них нет возможности строить на льду снежные домики и выкармливать там детенышей. В результате без человека ластоногим малышам не спастись.

Путь к спасению был непрост: самец поранился, а самочка сильно перенервничалаФото: СОЦСЕТИ

Сейчас в Фонде друзей балтийской нерпы выхаживают 12 морских млекопитающих. Состояние их тревожное, но зоологи делают все, чтобы «вытащить» малышей. В случае с Ксюшей, которая стала первым пациентов фонда в этом году, все сложилось благополучно. Она уже начала есть рыбу и вошла в нормальный для своего возраста вес — 24 килограммов. Зоологи называют питомицу солидной девушкой.