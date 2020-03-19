Новые тренды в благоустройстве новостроек Петербурга

Комфорт для каждого

Сегодня благоустройство территорий жилых комплексов и развитие внутриквартальной инфраструктуры становится для застройщиков золотым ключиком к сердцам покупателей.

- Девелопмент - очень высококонкурентная отрасль, и застройщики используют все более качественные решения, перенимая их из мировой практики. Основные направления «приложения усилий» - это отделка фасада здания, ландшафтный дизайн и оформление мест общего пользования, - говорит директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин.

Один из основных принципов благоустройства территорий в новых кварталах - комфортная среда для каждого. На первый план выходит человек и его потребности в качественном отдыхе и досуге.

- Поэтому важно создать уютное, красивое, интересное и при этом безопасное пространство за пределами квартиры. Именно такого подхода придерживается наша компания, реализуя свои проекты в рамках градостроительной философии «ЖИВИ», - говорит директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. - Еще на стадии разработки концепции мы заранее продумываем, насколько разнообразной будет инфраструктура, каким должно быть зонирование территории, чтобы были учтены интересы жителей разных возрастов, где будут установлены малые архитектурные формы, разбиты фонтаны, установлены скамейки и высажены деревья. Кроме того, важно создавать точки притяжения для жителей. Например, красивые площади для проведения массовых мероприятий, концертов, фестивалей, или общественные парки с различными зонами отдыха, или даже благоустроенные набережные.

Впрочем, выбирая интересные решения, выделяющие проект среди конкурентов, не стоит забывать о стоимости их дальнейшей эксплуатации.

Больше чем двор

Отдельные решения в благоустройстве можно назвать модными, их используют многие застройщики. Это, например, дворы без машин, входы в подъезд на уровне земли, ландшафтный дизайн.

- Дворы, релевантные для каждой аудитории новоселов:- от малышей до любителей животных, подростков или пожилых людей, - в «КВС» уже обязательная норма. Это важное слагаемое комфорта, но покупателя этим сейчас мало удивишь, - считает генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. - Все более важной становится эмоциональная составляющая: что-то необычное, что выделило бы дом среди других, оставило приятное впечатление, заставило представить, как человеку будет здорово жить здесь. Это может быть концептуальное благоустройство, как в наших жилых комплексах «Континенты» и «Наутилус».

Уровень благоустройства может повышаться благодаря созданию интересных ландшафтов с геопластикой, использованию крупномерных деревьев и кустарников, декоративных украшений.

- Для новоселов важно, насколько комфортная среда складывается за порогом квартиры. Это подразумевает и удобную транспортную доступность, и комплексное развитие районной инфраструктуры, и хорошее благоустройство дворов, в которых приятно гулять, общаться с соседями, заниматься спортом, - говорит руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов. - Сегодня набирает популярность воркаут (уличная гимнастика), все чаще можно встретить отдельные площадки со спортивными тренажерами для занятий на свежем воздухе. Игровые площадки оборудуются с учетом уровней активности детей и подростков, потребностей возраста. Среди элементов благоустройства могут быть скейт-парки, роллердромы, беседки, фотозоны. Главное - не просто использовать набор инструментов, а соблюдать общие принципы зонирования пространства.

При этом, добавляет эксперт, важно не только построить, но и продумать дальнейшую эксплуатацию комплекса. Например, фонтан может быть интересной фишкой, но его требуется качественно и регулярно обслуживать.

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Концептуальный подход

На территории рядом с домом должно быть не только уютно и безопасно, но и интересно, поэтому застройщики все тщательнее разрабатывают концепции благоустройства своих проектов.

- В нашем ЖК «Континенты» реализована тема частей света. Здесь можно найти венецианскую лодку, пирамиды майя, китайский сад камней, скандинавский парк с велодорожкой и многое другое, - рассказывает Анжелика Альшаева. - Еще один пример - ЖК «Наутилус», который строится на берегу Матисова канала. Расположение дома само подсказало идею путешествий, мореплавания, открытий. Основной стиль оформления двора - стимпанк, а сердцем жилого комплекса станет переходная улица, которая будет вести вдоль домов к каналу. В центре улицы разместится арт-объект - уличные часы в виде механического сердца.

Общественные пространства

Фишкой новых жилых комплексов становятся общественные пространства.

- Один из трендов, который мы учли при проектировании ЖК «Юнтолово» и новых очередей «Северной долины», - это переход к созданию просторных территорий для прогулок и отдыха за пределами отдельных дворов, для жителей всего квартала сразу, - говорит Дмитрий Ефремов. - Качественное благоустройство с созданием разных функциональных зон, оборудованием отдельных площадок удобнее всего проводить в проектах комплексного освоения территорий. Возможности строителей при точечной застройке, в условиях дефицита земли, как правило, ограниченны.

Многофункциональность

- Главный тренд - все, что необходимо для комфортной жизни, должно находиться внутри жилого квартала, - уверен Михаил Гущин. - Особенно остро стоит вопрос детских садов и школ. Например, в нашем сданном загородном малоэтажном комплексе EcoCity есть два детских сада - государственный и частный. Долго можно рассказывать и про Ultra City, про детские площадки немецкой компании Richter Spielgeraete - на таких играют по всему миру, а в Петербурге они есть пока только в Новой Голландии. Это оборудование экологично, безопасно, а еще позволяет детям изучать законы окружающего мира. Например, переговариваться через акустические трубы, изучать отражение в кривых зеркалах и так далее.

А в уже заселенной первой очереди Ultra City есть настилы для йоги, свой фруктовый сад и даже авторский арт-объект Студии Артемия Лебедева!

Разнообразие

Элементы благоустройства в современных домах не диктуют жильцам жестких и узких вариантов использования. Наоборот, они создают условия для разных типов активностей, помогая людям сформировать группы по интересам.

- В жилых кварталах ГК «Ленстройтрест» территория продуманно разделена на зоны для людей разных возрастных групп и интересов, предусмотрены различные форматы спортивной инфраструктуры - от воркаута и занятий йогой на открытом воздухе до баскетбольных и волейбольных площадок и скейт-парка, - говорит Ян Фельдман. - Площадки для игр детей старшего возраста и спортивные объекты в наших кварталах оборудованы за пределами внутреннего пространства двора. Это позволяет обособить территорию и при этом не мешать другим жильцам. Мы не забыли и о владельцах домашних животных. Например, в голландском квартале «Янила» есть инфраструктура для собак. Во всех жилых комплексах ГК «Ленстройтрест» установлены дог-стойки с гигиеническими пакетами. В холлах некоторых парадных - оборудованные места для мытья лап.

Актуальность пространства

Пространство рядом с домом должно отвечать современной повестке дня. Это, например, раздельный сбор мусора, зарядки для электромобилей, каршеринг, уютные кофейни в доме и беседки для отдыха.

- Вместе со сверхбыстрым развитием онлайн-жизни начинается переоценка офлайн-коммуникаций, они становятся ценнее. Отсюда повышенное внимание покупателей к общественным пространствам рядом с домом, - говорит Анжелика Альшаева. - Так, созданная нами экотропа «Заповедный лабиринт» стала одним из любимых мест жителей не только «Нового Сертолова», но и соседних кварталов.

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