Представители по туризму Филиппин посетили Санкт-Петербург

В последние годы Филиппины стали важным туристическим направлением для российского туриста. Для продвижения Филиппин в качестве направления для отдыха в Петербурге провели выставку-встречу с представителями туристических компаний.

Представитель авиакомпании «Qatar Airways» Елена Зюзина и представитель филиппинских авиалиний Елена Павлова рассказали участникам о том, какими рейсами можно добраться до Филиппин, какие возможности предоставляют авиакомпании своим пассажирам во время перелетов.

Представители «Карагатан Турс» Надежда Воронцова и Мария Гурьянова поделились возможностями отдыха на Филиппинах. Среди преимуществ, которые отметили представители турбизнеса: невероятные пейзажи, комфортный пляжный отдых, оригинальные традиции и кухня, отличные условия для дайвинга и экотуризма.

Немаловажен во время путешествия и комфорт. Чтобы в полной мере насладиться экскурсиями и великолепными видами, важно удачно разместиться. Проблем с этим не возникнет, поскольку отели Филиппин представлены в большом количестве и предлагают разные условия в зависимости от финансовых возможностей туристов. Генеральный Менеджер Джалаль Кнейби и директор по продажам и маркетингу отеля «Альтабриза Резорт Боракай» Тэоди Эспайярдо, а также представитель сети отелей «Шангрила» Константин Якушев рассказали о своих отелях, которые отлично подойдут как для деловых встреч, так и для отдыха.

Отметили эксперты и еще одно важное достоинство. На Филиппинах живут гостеприимные, улыбающиеся люди, поэтому там всегда рады туристам.