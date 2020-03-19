2020-03-19T11:37:24+03:00
Общество

В общежитиях вузов Петербурга массово дезинфицируют комнаты, а студентам советуют не ходить по городу

Карантин пока только в одной студенческой общаге, однако все остальные в зоне риска
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Из-за коронавируса в Петербурге студентов переводят на удаленное обучение.Из-за коронавируса в Петербурге студентов переводят на удаленное обучение.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В привычную жизнь Петербурга в последние дни нагло ворвался коронавирус и смешал жителям все планы. В городе отменяют массовые мероприятия, концерты, закрывают музеи. Под ударом оказались и вузы Северной столицы – они переводят студентов на удаленное обучение, чтобы как можно меньше людей подхватили инфекцию.

О переходе на удаленку с 17 марта объявили почти все высшие учебные заведения Петербурга. Обучение теперь будет идти в интернете. И это не удивительно, студенты – чуть ли не самая мобильная прослойка общества. Сегодня здесь, завтра там, а потом – на пары? Нет уж, лучше грызи гранит науки дома и не заражай однокурсников. Однако под ударом все еще те, кто живет в общежитиях. И это не голословное заявление – буквально на днях из карантина выпустили студентов медицинского университета Мечникова. Две недели их держали в изоляции в общежитии из-за молодого человека из Италии, который привез коронавирус.

Общежитие медицинского университета Мечникова было на карантине две недели. Фото: Артем КИЛЬКИН

Общежитие медицинского университета Мечникова было на карантине две недели.Фото: Артем КИЛЬКИН

В этот же день на карантин закрыли часть этажа общаги института кино и телевидения в Петербурге, а остальные посещения продезинфицировали. И все снова из-за студента, который прилетел из Италии. У парня нет никаких симптомов, но его все равно изолировали на время инкубационного периода вируса. А заодно и всех, кто с ним общался.

В других вузах Петербурга корреспонденту «КП» сообщили, что в их общежитиях карантин не вводили. Однако меры предосторожности там серьезные.

- Мы следим за теми сотрудниками и студентами, которые вернулись из зарубежных командировок. Они 14 дней после возвращения находятся на больничном. На входе в общежитие руки студентов и сотрудников вуза дезинфицируют, в комнатах и в университете постоянно проводят уборки также с дезинфицирующими средствами. Отдельно обрабатывают телефоны, оргтехнику и дверные ручки в студенческом офисе, - рассказали в университете ИТМО.

Студенты временно покинули общежитие на пр.Просвещения - там сделают дезинфекцию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Студенты временно покинули общежитие на пр.Просвещения - там сделают дезинфекцию.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, в учебном заведении рекомендовали студентам не здороваться за руки, не обниматься и не целоваться.

Похожие меры предосторожности, как в Университете ИТМО, ввели и в общежитиях других вузов Петербурга. Также там просят студентов поменьше гулять по городу и не ходить в места, где много людей.

- Мы не предлагаем арестовать студентов в общежитиях, но нам всем нужно понимать, что мы обеспечиваем безопасность нашей страны, - отметил проректор по учебной работе ПСПбГМУ Андрей Яременко. – Мы обратились к студентам, чтобы они максимально уменьшили передвижение по городу.

Сколько еще общежития петербургских вузов пробудут в режиме боевой готовности, никто сказать не может. Ясно одно: студенческая общага как коронавирусная бомба, заболел один – в опасности все. Так что как на иголках там все будут до последнего.

С общежития СЗГМУ им. Мечникова сняли карантин.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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