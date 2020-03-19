2020-03-19T12:59:35+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Петербуржцы смогут проверить состояние сосудов со скидкой

Клиника Позвоночника доктора Разумовского запустила акцию на дуплексное сканирование артерий и вен
Маргарита РЕПИНА
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Только в марте и апреле обследование стоит в два раза меньше.Только в марте и апреле обследование стоит в два раза меньше.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Согласно исследованиям Петростата, сердечно-сосудистые заболевания – самая распространенная причина смерти петербуржцев. Цифра говорит сама за себя: только в 2018 году этот недуг унес 57% жизней. Опасность в том, что нередко проблемы остаются незамеченными. Нет ни симптомов, ни жалоб. По словам экспертов, лучший способ предотвратить развитие болезни – профилактика. Выявить угрожающие жизни заболевания и состояния (инфаркт, инсульт, тромбоз и тромбофлебит, варикозное расширение вен, атеросклероз и тромбоэмболия) помогает комплексное обследование сосудов с помощью дуплексного сканирования. Этот метод позволяет быстро, безопасно и безболезненно оценить состояние сосудистой стенки и кровоток, выявить наличие тромбов и атеросклеротических бляшек, а также обнаружить воздействие на сосуды со стороны окружающих их тканей и органов при их патологии.

Для петербуржцев Клиника Позвоночника доктора Разумовского запустила акцию по обследованию сосудов со скидкой 50%. За 1,5 часа врачи специализированного медицинского центра проведут исследование магистральных артерий головы и шеи (брахиоцефальных сосудов) с транскраниальным исследованием, а также проверят артерии и вены верхних и нижних конечностей. Результаты с разъяснениями доктор вручит в тот же день, сразу после проведения исследования. Записаться на исследование можно по телефону 649-03-03, через форму обратной связи на сайте www.medklinika.spb.ru или у администраторов на стойке регистратуры Клиники Позвоночника доктора Разумовского. Стоимость обследования по акции - 4425 рублей вместо 8850 рублей. Акция продлится до 01 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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