В Петербурге незрячего пригрозили выгнать из магазина из-за собаки-поводыря

ТРИ ГОДА ВМЕСТЕ

9 января Владимир Кожемяков возвращался в Петербург из загорода со своим поводырем, черным лабрадором Реалом. Прибыв на Ладожский вокзал, мужчина наметил зайти в соседний торгово-развлекательный комплекс «Заневский Каскад»: нужно было купить контейнеры для еды. На станции «Ладожская» его уже ждал знакомый, чтобы помочь с выбором.

Примерно в три часа дня Владимир с другом и Реалом зашли в сетевой магазин «Домовой». Вдруг к посетителям подошел какой-то мужчина и заявил, что с собаками в магазин и вообще весь ТРК нельзя.

– Он сказал, что уже много раз видел меня по камерам (я действительно был там не впервые), – рассказывает Владимир. – Сказал, что я нарушаю собственный закон тем, что захожу сюда одновременно с собакой и с сопровождающим меня человеком. Предложил оставить Реала «где-то там». Пригрозил в следующий раз вытолкать меня из магазина. На это я предложил ему вызвать полицию, но он на это не пошел. А когда я спросил, кто он такой, то услышал: «А это пусть Вам Ваш сопровождающий скажет!».

С Реалом Владимир не расстается вот уже три года.

По словам незнакомца и описанию из уст знакомого Владимир понял, что это либо охранник, либо начальник охраны магазина. Ведь охранники, стоящие в коридорах ТРК, на незрячего с собакой и в тот день, и раньше реагировали нормально и даже предлагали помощь.

– Откуда взялся этот непонятливый гражданин, непонятно, – вздыхает Кожемяков. – Он, конечно же, не знает, что, когда мы получаем собак-поводырей, то проходим обучение и подписываем договор о том, что собака всегда будет с нами. Закон предписывает держать поводыря при себе, не передавать его третьим лицам и не оставлять на улице. Мы с Реалом не расстаемся с весны 2017 года.

СОБАКА – ДРУГ, НО ЦВЕТ НЕ СКАЖЕТ

Похожий неприятный случай с Владимиром и Реалом уже приключался в другом торговом центре, на станции «Улица Дыбенко». Правда, тоже в «Домовом».

В прошлом году, когда они пришли в магазин вдвоем, и Владимир попросил предоставить ему консультанта, чтобы определиться с покупкой («ведь Реал не скажет мне цвет предмета»), ему тоже стали говорить, что «с собакой нельзя», а помочь согласились только после настойчивых объяснений инвалида.

Несмотря на инвалидность, Владимиру удается даже участвовать в спортивных соревнованиях.

Владимир хоть и не видит, но привык жить активно и отстаивать себя. В свои 40 лет он входит в Бюро Местной организации Учебно-производственного предприятия №5 Всероссийского общества слепых (ВОС), которое занимается поставкой комплектующих для низковольтного оборудования, и заведует при нем советом по работе с молодежью, участвует и побеждает в конкурсах Санкт-Петербургского отделения ВОС и спартакиадах.

О случае в «Домовом» мужчина рассказал друзьям в Совете по работе с владельцами собак-проводников. Там среагировали быстро: сначала связались с магазином, затем – с прокуратурой.

– Из «Домового мне звонили, извинялись, – отмечает Владимир. – Обещали, что направят в ЧОП письмо с просьбой провести среди охранников инструктаж.

«ДАВАЙ-КА СЛЕЗАЙ С КОЛЯСКИ»

Тем временем прокуратура провела проверку. Люди в форме выяснили, что недружелюбный мужчина – сотрудник охранного предприятия «Регион».

– Мы внесли представление генеральному директору охранного предприятия, – сообщают в Прокуратуре Петербурга. – Сейчас оно находится на рассмотрении.

Главу ЧОП Дмитрия Иванова обяжут в течение месяца устранить нарушения закона и отчитаться прокурору о том, какие именно меры он предпринял, чтобы просветить своих подчиненных.

Владимир хоть и не видит, но привык жить активно и отстаивать себя.

– Люди зачастую просто не знают, как реагировать на собак-проводников, – отмечает Владимир. – В магазинах охранники, даже когда объясняешь, что это поводырь, все равно предлагают привязать собаку на улице. В транспорте кондукторы требуют оплату, словно это обычное домашнее животное, а не помощник по маршруту. И такие проблемы возникают у многих хозяев поводырей. Заявлять, что «с собакой нельзя», – это равносильно тому, что сказать колясочнику: «Давай-ка слезай с коляски – и дальше как хочешь».

«Комсомолка» обратилась за комментариями в управляющую компанию «Старт» (владелец сети «Домовой»), но на момент подготовки публикации ответа не получила.

КОНКРЕТНО:

По федеральному закону «О социальной защите инвалидов в РФ», инвалидам, в том числе использующих кресла-коляски и собак-проводников, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. В их число входят и общественные здания и места отдыха.

При этом у владельца собаки-поводыря всегда должны быть при себе документы, подтверждающие инвалидность; паспорт собаки; шлейка с надписью «собака-поводырь» или «собака-проводник», ошейник, поводок и намордник.

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