2020-03-19T15:40:27+03:00
Спорт

«Не трогайте лицо и сидите дома»: Артем Дзюба записал обращение к фанатам «Зенита»

Нападающий призвал всех быть ответственными в это непростое время [видео]
Петр КИБЕР
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Артем Дзюба призвал потерпеть и быть ответственными во время коронавируса.Артем Дзюба призвал потерпеть и быть ответственными во время коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба не остался в стороне от ситуации с коронавирусом и записал обращение к болельщикам клуба. В нем он попросил всех быть максимально ответственными в непростое время. Видео опубликовано в «Твиттере» клуба с берегов Невы.

- Ребята, дорогие мои! В этот непростой момент хотелось бы пожелать всем терпения. Чтобы сейчас мы стали едины. Нельзя поддаваться панике. Давайте соблюдать простые правила: чаще мыть руки, не трогать лицо – это не так просто, как оказалось, больше сидеть дома и стараться избегать скопления людей. Мы ответственны за себя и других, - напомнил форвард «Зенита».

Также Артем Дзюба выразил уверенность, что общество справится с проблемой коронавируса и заявил, что очень ждет, когда футбол вернется на стадионы и на телевизионные экраны.

Напомним, что по решению Министерства спорта России все соревнования в стране были остановлены до 10 апреля. «Зенит», решением руководства, ушел на внеплановые каникулы до 22 марта, после чего футболисты соберутся на базе в Удельной, где будут тренироваться до возобновления игр Российской Премьер-лиги.

По неофициальной информации, всем спортсменам и сотрудникам клуба настоятельно рекомендовано избегать лишнего общения во избежание заболеваний.

Артем Дзюба выступил с обращением к болельщикам по поводу коронавируса.Видео: twitter.com/zenit_spb

ИСТОЧНИК KP.RU

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