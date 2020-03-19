Олег Васильевич Онохов: Центр имплантации «UniverStom»

Олег Васильевич занимается медициной уже около 20 лет. Путь в профессию для доктора Онохова начался в Архангельской Государственной Медицинской академии, затем он проходил клиническую ординатуру по специальности «Челюстно-лицевая хирургия» на базе 1-ого Медицинского Института им. Академика Павлова в Санкт-Петербурге. Сегодня Олег Онохов – самый опытный хирург-имплантолог в штате Центра имплантации HYPERLINK "https://www.implantgood.ru/" «UniverStom» и один из ведущих специалистов клиники. Доктор специализируется на атравматичных методах имплантации без разрезов и кровотечений.

– Я устанавливаю имплантат без разрезов, через маленький прокол в десне, что позволяет провести операцию всего за 5 минут и избавляет пациента от послеоперационного отёка, кровотечений и гематом. Благодаря уникальной методике имплантации болевые ощущения во время и после имплантации снижены до минимума, – рассказывает врач.

В своей работе Олег Васильевич стремится всегда использовать передовые методы лечения и технологии, в том числе для того, чтобы удовлетворить потребности даже самых капризных ценителей эстетической стоматологии. Доктор применяет методики, исключающие поcлеоперационные травмы и отёки. По его словам, процесс HYPERLINK "https://www.implantgood.ru/" установки имплантата сегодня удалось сделать настолько безболезненным и быстрым, что пациенты часто спрашивают после операции: «Это всё?»

К приему очередного пациента готовы!Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2003 году доктор Онохов проходил повышение квалификации по современным методам дентальной имплантации в Чикагском центре современной стоматологии. А после многочисленных специализаций, проходивших в Тель-Авиве, он получил звание «Врач-эксперт-имплантолог компании «Adin»». Олег Васильевич считает, что выбранная профессия требует непрерывного саморазвития, поэтому постоянно повышает свою квалификацию, посещает семинары, симпозиумы.

6 ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом?

– Все просто: я ещё со школы понимал, что это моё призвание, и продолжаю расти и развиваться в данной профессии.

– Какие факторы влияют на здоровье зубов петербуржцев?

– Недостаточность солнечного цвета и, как следствие, дефицит витамина Д, что приводит к ослаблению костей и зубов. Часто встречается недостаток костной ткани при установке имплантатов.

– Как стоматолог, назовите самые перспективные достижения в вашей сфере?

– Открытие остеоинтеграции – сращение костных клеток с поверхностью из титана.

– А что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

– Сокращение срока проведения операции по установке имплантата до 3-5 минут.

– Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

– Живу за городом. Посещаю спортивный клуб на регулярной основе, соблюдаю режим труда и отдыха.

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– Как минимум, соответствовать уровню своих пациентов, в большинстве своем образованных и интеллигентных.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефону: 8 (812) 90-90-375, 90-422-40.

На сайте Центра имплантации «UniverStom»: implantgood.ru