Изменить судьбу за 20 секунд: Девушка в Инстаграме рассказала про 83-летнего дедушку, вынужденного работать таксистом, и тысячи людей отправили ему деньги

20 секунд - именно столько времени понадобилось на то, чтобы в корне изменить жизнь 83-летнего таксиста из Санкт-Петербурга. Короткое видео с пожилым мужчиной, который рассказывает о своей работе «на линии», размещенное в Instagram петербурженкой Анастасией Крыловой, в мгновение ока стало вирусным - его подхватили друзья Анастасии, простые пользователи социальных сетей и даже российские звезды. Менее чем за неделю ролик с простым названием «Про Деда» собрал больше 55 000 просмотров, а его главному герою интернет-пользователи обеспечили достойную старость.

«НИЧЕГО ТАКОГО ДАЖЕ НЕ ПЛАНИРОВАЛА»

- На самом деле я ничего такого даже и не планировала, - признается Анастасия. Для девушки вся эта история стала настоящим шоком - она сама до сих пор с трудом верит в происходящее. - В прошлый четверг я ехала по делам и заказала такси. Посмотрела в профиль заказа и очень удивилась - с фотографии водителя на меня смотрел пожилой дедушка с густыми белыми бровями. Я подумала даже сначала, что это какая-то ошибка.

Но все оказалось взаправду. Пока ехали в такси, разговорились: оказалось, что водителя зовут Владимир Константинович, и ему 83 года.

Владимиру Константиновичу 83 года. Чтобы устроиться в такси, ему пришлось продать дачу. Фото: Фото: instagram.com/nastya_wing/

- Говорил даже скорее он, а я молчала и слушала, - вспоминает наша собеседница. - Он рассказал, что уже давно на пенсии, но по каким-то своим причинам снова вынужден был пойти работать. Ну а куда податься человеку в таком возрасте? Консьержем не взяли, охранником тоже - пришлось продать дачу и устроиться в такси.

Уже под конец поездки новый знакомый рассказал - не пожаловался, а именно рассказал - что работа дается ему тяжело. За последние годы город стал другим, автомобили стали другими, добавилась новая техника, которую не так-то просто освоить, а самое главное - изменились люди.

- Он ездит очень аккуратно, вдумчиво, я бы сказала, - продолжает Анастасия. - А многие пассажиры считают, что он просто очень медленный, занижают ему рейтинг. Или другая ситуация - он просит подсказать, как ехать до места, а ему с возмущением отвечают: «ну есть же навигатор!». И как-то меня эти слова очень зацепили. Я даже сама не поняла, как достала телефон и записала его слова на видео. Оно получилось очень коротенькое - всего 20 секунд.

ПОМОЩЬ ИЗ НИОТКУДА

Вернувшись домой, Анастасия загрузила видео на свою страничку в Instagram. Ни о каком сборе средств девушка в тот момент не думала и ничего о своих подписчиков не просила - ей просто захотелось рассказать друзьям о достойном человеке, который работает, несмотря на седины, и заставить их задуматься об уважении к старшим. А дальше все пошло как-то само собой.

Короткое 20-секундное видео, где Дед рассказывает о своей работе, буквально взорвало интернет. Фото: instagram.com/nastya_wing/

- Спустя какое-то время - буквально через полчаса-час после публикации, - мне начали писать мои друзья, - продолжает девушка. - Все спрашивали - как Владимиру Константиновичу можно помочь? Поднять ему рейтинг в агрегаторе? Это невозможно. Всегда заказывать только его? Тоже не получится. В итоге я просто скопировала его номер - он остался в приложении - и выяснила, что к нему привязана банковская карточка.

Девушка сначала сама перевела Деду (так и уважительно и в то же время ласково теперь называют Владимира Константиновича и она сама, и ее друзья и подписчики) чисто символическую сумму - 145 рублей, ровно столько, сколько стоила ее поездка. А потом, подумав, разместила номер его телефона у себя в соцсетях. Эффект оказался взрывным: менее чем за неделю видео с Дедом посмотрело почти 50 тысяч человек. Совершенно посторонние люди принялись писать Владимиру Константиновичу сообщения с благодарностями, звонить и говорить их лично. А потом история получила новый виток: судьбоносным видео поделились на своих страничках сначала телеведущая Алена Водонаева, а потом певица Флорида Чантурия из группы «Ленинград». В итоге всего за неделю пользователи интернета в едином порыве обеспечили Владимиру Константиновичу достойную старость: по словам Анастасии, недавно он позвонил своему работодателю и сообщил, что «на линию» не выйдет.

По словам Анастасии, Владимир Константинович ушел из такси. Он, конечно, трудяга и всегда может вернуться - но уже только ради собственного удовольствия. Фото: Фото: instagram.com/nastya_wing/

- Хотя, конечно, Дед - трудяга! - смеется девушка. - И, разумеется, может вернуться на работу в любой момент - но теперь уже только для собственного удовольствия.

«ИСТОРИЯ НЕ О ЖАЛОСТИ»

Сейчас сбор средств официально закрыт, но с Дедом Анастасия продолжает общаться - недавно заезжала к нему, чтобы почистить память телефона от сообщений, так много их скопилось за последние дни. А заодно - привезти лекарства и продукты: по возрасту Владимир Константинович входит в группу риска по коронавирусу, так что пока сидит на добровольном карантине.

- Это просто нечто потрясающее, - признается девушка. - Верите или нет, но я даже не знаю, сколько людей ему помогли, и сколько денег удалось собрать - это целиком и полностью его дело, и я сюда не вмешиваюсь. Знаю только, что этой суммы, по словам самого же Владимира Константиновича, ему хватит до конца дней. А самое замечательное - повторюсь, когда я выкладывала видео, я никого ни о чем не просила. У меня был просто блог, в котором я делилась рецептами и рассказывала о своей работе! Это история не о жалости, а об уважении. Так или иначе она оказалась близкой всем - поэтому все сложилось именно так, а не иначе.

В силу своей скромности Владимир Константинович оказался не готов комментировать произошедшее с ним. «Комсомолка» еще раз попробует связаться с пенсионером через несколько дней.

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