Главный врач: Лариса Николаевна Баулина, инфекционист, аллерголог, врач ультразвуковой диагностики.

О КЛИНИКЕ

Многопрофильная инновационная клиника МИК – это современный лечебно-диагностический центр, который открылся совсем недавно – в январе 2020 года. И в этом есть множество плюсов – для пациентов. Во-первых, клиника оснащена современной диагностической и лечебной аппаратурой. Здесь представлены новинки медицинской техники – аппараты УЗИ экспертного класса, рентгеновское оборудование, в том числе мобильная рентгеновская установка для операционной (С-Дуга), цифровая панорамная рентгенографическая система (3D томограф KaVo), эндоскопическое оборудование Pentax, оборудование для офтальмологической диагностики, в том числе оптический когерентный томограф, лазерная установка для лечения гинекологических, хирургических заболеваний и косметологии. Есть в клинике и все виды оборудования для физиотерапевтического лечения.

Новейшее оборудование, как выяснилось, отлично сочетается не только с современными методами диагностики и лечения, но и с традиционными, порой даже древними способами оздоровления. В клинике МИК на благо пациентов успешно «работают» рефлексотерапия, иглорефлексотерапия, фармокопунктура, остеопатия и так далее.

МИК оказывает все виды стоматологических услуг для детей и взрослых - от профессиональной чистки зубов до имплантации, высокоточное лечение с применением стоматологического микроскопа Leica. Лечение может проводиться под местным и общим обезболиванием, так как в клинике организована анестезиологическая служба со всем необходимым оборудованием.

Кроме того, здесь работает стационар дневного и круглосуточного пребывания, в котором взрослым и детям можно пройти курсовое лечение. В структуре клиники есть и операционный блок, а значит будут проводиться хирургические вмешательства врачами- хирургами, урологами, гинекологами, ЛОР-врачами, офтальмологами, онкологами, дерматологами и т.д. Кроме того, к услугам пациентов – радиоволновая и лазерная хирургия, эндоскопическая хирургия. После операций пациенты будут находиться под круглосуточным наблюдением медицинского персонала.

– Наши специалисты помогут справиться с выявленными отклонениями в состоянии здоровья современными методами, с помощью малоинвазивных операций, и в кратчайшие сроки. И все это – в максимально комфортных условиях, – говорят врачи Многопрофильной инновационной клиники МИК.

Особого внимания заслуживает Центр реабилитации и восстановления МИК, ведь он оснащен уникальным оборудованием. Так, в программу реабилитации включены занятия на антигравитационной беговой дорожке AlterG, снижающей нагрузку на позвоночник и суставы. Этот революционный подход к восстановлению пациентов активно используется в лучших мировых физиотерапевтических клиниках. Успешно применяется здесь и уникальный реабилитационно-восстановительный комплекс Gyrotonic, позволяющий активизировать любую мышцу человеческого тела после травм и операций.

Комплекс Gyrotonic позволяет активизировать мышцы и восстановиться после травм и операций. Фото: архив клиники.

– Идея нашей клиники – профессионализм, многопрофильность, инновационность. Эти три кита позволят составить уникальный комплекс медицинских услуг для ранней диагностики и профилактики заболеваний органов и систем человека, сохранения и поддержания его здоровья, – с гордостью говорят врачи. – Мы хотим, чтобы любой пациент, от мала до велика, нашел в нашей клинике СВОЕГО доктора, любую необходимую (и всегда безболезненную) лечебную или диагностическую процедуру. Мы обладаем всем необходимым диагностическим ресурсом, всем спектром лабораторных исследований для постановки диагноза на ранних стадиях болезней или выявления предрасположенности к той или иной патологии. Верно следуем одному из самых важных постулатов медицины: «Не навреди».

КОМАНДА КЛИНИКИ

Сейчас в клиниках МИК – в центральном отделении и филиале – работает более 40 врачей-специалистов, при этом медицинский штат активно развивается. Руководит клиникой врач со стажем работы более 20 лет Лариса Николаевна Баулина.

– Мы формируем коллектив из врачей, которые «горят» своей специальностью, хотят развиваться, достигать высот в профессиональной деятельности, которые в первую очередь думают о благе пациента, – говорит Лариса Николаевна. – Активно используем форму наставничества, когда зрелые, опытные доктора делятся опытом с молодыми специалистами. Получается эффективный тандем знаний и желания развиваться.

Врачи клиники находят общий язык не только с пациентами, но и с современной медицинской техникой. Фото: архив клиники.

А еще врачи клиники очень хорошо технически подкованы – без этого в инновационном медицинском центре не обойдешься. Интерес к новым технологиям помогает им находить новые методы исследований, лечения.

НА БЛАГО ЮНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Особое внимание доктора МИК уделяют самым юным своим пациентам – и их родителям. Врачи работают с детьми и в поликлинике, и на дому (вызвать можно не только узких специалистов, но и высококлассного массажиста!), делают профилактические прививки, проводят функциональные исследования. В этом современном медицинском центре есть возможность обследовать и наблюдать детей от рождения до совершеннолетия.

– Мы помогаем родителям растить здоровое поколение 21 века, – говорят врачи.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Все мы знаем, насколько актуален в современном мире рост онкологической патологии. Поэтому одно из приоритетных направлений HYPERLINK "https://miklinika.ru/" клиники МИК – профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний. Специалисты МИК обучались и имеют опыт работы с онкологическими пациентами, готовы консультировать, наблюдать и лечить по разным врачебным специальностям – онкогинекологии, онкодерматологии, онкоофтальмологии, медицинской радиологии, маммологии и онкохирургии. Для скорейшей диагностики – сразу на приеме онколога – может быть взята биопсия выявленного поверхностного образования под контролем ультразвука.

В ближайших планах клиники — создание специализированной лаборатории нейрофизиологии, где будут на современном оборудовании исследоваться и лечиться пациенты с нарушениями сна, эпилепсией, последствиями инсультов, церебрально-васкулярными и демиелинизирующими заболеваниями. В клинике будут применяться такие современные методы как полисомнография, видео-ЭЭГ-мониторинг, вызванные потенциалы головного мозга, транскраниальная магнитная стимуляция и другие.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Многопрофильная инновационная клиника МИК предоставляет своим пациентам широкий спектр медицинских услуг. Квалифицированные врачи разных направлений, диагностическое оборудование, призванное обеспечить высокоточную диагностику уже в день обращения в клинику, а также высочайший уровень сервиса – все это помогает пациентам чувствовать себя спокойно и комфортно.

– Своим главным достижением мы считаем само открытие медицинского центра. Для этого была проведена огромная работа, и в первый же месяц к нам пришли 200 человек, – говорят в клинике.

А еще здесь очень красиво!Фото: Андрей ГАШЕВ

Для того, чтобы каждый из пациентов получил максимум информации о своем здоровье, и смог вовремя обнаружить или предотвратить те или иные недуги, специалисты клиники разработали 7 целевых (комплексных) программ обследования: здоровый офис, здоровое сердце и сосуды, здоровое пищеварение и другие.

– Мы гордимся тем, что пациентам нравится у нас обследоваться и лечиться! – признаются доктора.

КОНТАКТЫ

Адреса:

- Многопрофильная инновационная клиника МИК (центральное отделение): улица Кораблестроителей, 21/1, литера B.

- Центр реабилитации и восстановления МИК: Коломяжский проспект, 27а.

Телефон: 8 (812) 330-03-03.

Сайт: miklinika.ru