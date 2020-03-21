Школа пенсионеров: чем грозит здоровью ранняя весна

Сурки и синоптики в этом году единодушны – Петербург, в котором и зимы-то толком не было, ожидает ранняя весна. С одной стороны – это хорошая новость, с другой: погодные скачки – температуры, влажности, давления – капризы и переменчивость погоды. Метеочувствительность в целом нормальное для человека явление, но многие переживают это очень тяжело.

Хуже всех в этой ситуации приходится людям пожилого возраста, которые – в большинстве своем – страдают сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Они находятся в особой группе риска, их организм реагирует на малейшие погодные изменения, в том числе на возмущение геомагнитного поля – они же магнитные бури. Именно при погодных скачках у врачей скорой помощи повышается количество вызовов к людям пенсионного возраста. И в этот же период чаще случаются инфаркты и инсульты.

- Для начала давайте разберемся, почему вообще люди в возрасте так реагируют на погодные изменения, - говорит врач-эндокринолог Ольга Гортованова. – Для этого, нужно понимать, что такое вообще – здоровье. Это абсолютно гармоническое состояние – физическое, психологическое, социальное. Это абсолютная саморегуляция всех органов и систем организма. В молодом возрасте нам позволяет быть здоровым наличие в организме адаптационной системы, которая «подстраивает» наше внутреннее состояние под различные факторы, которые могут на него повлиять: эмоции, болезнь, смена климата, смена сезона.

Врач объясняет: чем человек старше, тем сильнее, тем возможности адаптационной системы ниже. Сосуды становятся жестче и не могут так хорошо влиять на изменения температурного режима, скачки атмосферного давления. Поэтому в сезон дождей или в межсезонье, когда погода испытывает нас «температурными качелями», человек чувствует себя очень плохо.

Слабость, рассеянность, перепады артериального давления, мышечная боль, носовое кровотечение, головокружение, головная боль, раздражительность. Все эти симптомы могут проявляться ранней весной. А самое неприятное и даже опасное проявление метеочувствительности - обострение хронических заболеваний.

Не забывать принимать лекарства.Фото: Артем КИЛЬКИН

На погоду мы, к сожалению, повлиять не можем. Но предупредить реакцию организма и облегчить её, под силу в любом возрасте. Мы попросили нашего эксперта дать несколько советов. Главный, конечно, - следить за прогнозом погоды. А что же делать ещё?

- Не забывать принимать лекарства. Во-первых, все прописанные ранее. Во-вторых, посоветоваться с врачом о корректировке дозы и схеме приёма препаратов, в моменты, когда погода капризничает. Кроме того, нужно контролировать хронические заболевания, а также вовремя пополнять уровень половых гормонов.

- Правильно питаться. Не забывать о витамине D – он очень важен для человека в межсезонье. Ведь это помощник в усвоении кальция, который в свою очередь заботится о прочности костей. А в старшем возрасте кальция откровенно не хватает. Отказаться от жирной пищи, добавить в рацион больше свежих овощей. И обязательно соблюдать питьевой режим.

- Стараться больше отдыхать. Мы и о физическом труде, и о стрессе, переутомлениях, нервозных ситуациях.

- Вести активный и правильный образ жизни. Закаляться, больше двигаться. Отрегулировать режим сна. При этом, если обещают аномальные погодные условия, физические нагрузки в этот период лучше снизить, впрочем, как и отказаться от пагубных привычек – курения и употребления алкогольных напитков.

КСТАТИ

Болезни, от которых сложно спрятаться весной

Язвенная болезнь или гастрит

Ближе к апрелю люди начинают мучаться от «голодных болей» - когда натощак до тошноты сосет под ложечкой. Сюда же проблемы со стулом: запоры, поносы; неприятный запах из рта, ночные боли в желудке, тошнота. У тех, кто подвержен язвенной болезни, даже есть риск желудочно-кишечного кровотечения.

Почему именно весной? Однозначного ответа до сих пор нет. Справедливости ради отметим, обострения бывают и осенью. Но весной они сильнее, и чаще. Возможно, это связано со сменой режима питания, со снижением иммунитета, погодными колебаниями, авитаминозом – а он после зимы наблюдается практически у всех петербуржцев.

Вирусные и простудные заболевания

Вспышки весенних простуд, а также весеннего гриппа – явление обыденное и повсеместное. Переменчивая погода, ослабленный иммунитет. Слишком рано сменили зимнюю куртку на весеннюю, вышли без шапки, забыли шарф, промочили ноги…

Больше отдыхайте. И бывайте на свежем воздухе.Фото: Артем КИЛЬКИН

Цистит и пиелонефрит

А у мужчин воспаление предстательной железы. Болезни почек и мочеполовой системы. Причина – та же, что и в прошлом пункте: банальное переохлаждение организма.

Что делать? Помнить, что цистит – это та болезнь, которая очень быстро может стать хронической. Поэтому лучше такого «врага» к себе даже не подпускать.

Герпес

Противные пузырьки в уголках губ весной появляются чаще, чем в любое другое время года. И, кроме ослабленного иммунитета и дефицита витаминов, у некоторых людей есть еще один его возбудитель. Солнце!

Такая реакция организма на ультрафиолет – это сигнал для организма: где-то сбой. Как правило, проблемы связаны с работой печени или надпочечников. Такую же реакцию может дать ряд препаратов, например, если в это время вы проходите курс антибиотиков.

Психические заболевания

Весной и осенью у людей обостряются психические и неврологические расстройства. Ученые объясняют это сбоем биологических ритмов: день становится длиннее, солнце больше. В крови увеличивается количество гормонов «удовольствия и счастья» - серотонина, адреналина, дофамина.

И не у всех сбой ритмов стимулирует хорошее настроение. Многие люди, наоборот, впадают в депрессию, отказываются общаться с близкими, их все чаще посещают суицидальные мысли. По статистике, именно весной возрастает количество самоубийств и попыток суицида.