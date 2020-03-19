Организаторы шоу на грани краха: В Петербурге отменены десятки концертов, но бизнесмены обещают выполнить все обязательства перед зрителями

Еще месяц назад по петербургским улицам разгуливали туристы, концертные залы собирали аншлаг, а в некоторых ресторанах из-за того, что мест не хватает на всех, посетители стоически выжидали очередь, чтобы отдохнуть в любимом заведении. А потом грянула пандемия.

«Лавочку» с общественными мероприятиями пришлось прикрыть - до 30 апреля в Петербурге введен запрет на массовые мероприятия численностью свыше 50 человек. В результате люди рискуют потерять потраченные на билеты деньги, а бизнес уже оценивает ущерб миллионами рублей. Отменят ли концерты и вернут ли средства, владельцы концертных площадок рассказали на встрече в пресс-центре «Комсомольской правды в Петербурге».

Удар в самое сердце

Если вы еще до всех запретов раскошелились, чтобы попасть на выступление любимой группы, - без паники. Ждите. Либо даты, на которую перенесут событие, либо денег, которые вам все же выплатят. Как поступить, владельцы концертных площадок и билетных компаний решат до конца апреля – когда уже можно будет собирать на одной территории более 50 человек.

- Возврат денег за билеты для нашего рынка огромный шок. Поэтому мы пока не отменяем концерты, а переносим их. Все билеты действительны, - говорит президент компании-лидера на музыкальном рынке Северо-Запада Евгений Финкельштейн. – Конечно, если концерты придется отменить, мы все вернем, но как быть дальше, мы поймем только к маю.

Евгений Финкельштейн, Вадим Финкельштейн, Леонид Гарбар.Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам бизнесмена, после того, как деятельность его медиа-холдинга вмиг стала невостребованной, пришлось сократить половину персонала. Более того, за прошлую неделю выручка компании снизилась в 6 раз.

- Конечно, концерты являются местом, где можно заразиться, но на мой взгляд, в общественном транспорте риск подхватить вирус куда выше. Там же перевозят миллионы человек. Я не понимаю, почему представители нашей отрасли узнают об ограничениях, введенных правительством, из СМИ! Я думаю, с нами тоже следовало посоветоваться, - отметил предприниматель.

Патовая ситуация и у брата Евгения – Вадима Финкельштейна. Его «Тинькофф арена» закрыта. На площадке, рассчитанной на 3000 человек, отменено 17 массовых мероприятий.

- Нас этот коронавирус ударил в самое сердце, - вздыхает он. – Жизнь площадки остановилась минимум на полгода. А мне ведь надо платить за аренду, за электричество. Нам в принципе запретили существовать.

Что касается онлайн-концертов, которые последнее время набирают популярность на Западе, они, по мнению российских бизнесменов, бессмысленны, потому что человек не сможет получить ту энергетикой, за которой идет на живое выступление. Евгений Финкельштейн сказало просто: «Это онанизм!».

Предприниматели уверены: спасти их дело сможет только поддержка от государства. Бизнесмены уже готовят петицию.

В рестораны ходят реже

Пандемия здорово ударила и по карману рестораторов. Их выручка снизилась как минимум на треть. Казалось бы, что при таком раскладе мешает им привозить свои блюда клиенту прямо на дом? Тем более, что спрос на доставку за полтора месяца вырос почти втрое…

- Конечно, перейти на доставку можно, но надо понимать, хватит ли запасов, - поясняет президент федерации рестораторов и отельеров Леонид Гарбар. – Поставщики же тоже хотят нажиться. Конечно, рестораны не живут на гречке, но поднять цены на овощи никто не мешает. Она уже выросла в два раза. Если можно поесть дома, люди просто будут сами готовить. Это же дешевле. Никто не станет заказывать еду в ресторане только для того, чтобы отрасль выжила.

В непростом, мягко говоря, положении и отельный бизнес. По словам Леонида Гарбара, многие гостиницы в Петербурге сейчас стоят пустые. Теория про то, что к лету их можно будет заполнить россиянами, его не убедила: ведь если люди предпочитают не выходить из дома и меньше тратить денег, разве они станут селиться в отели?

Представители бизнеса говорили об огромных убытках в связи с введенным карантином в городе.Фото: Олег ЗОЛОТО

Профилактика удовольствием

Однако несмотря на то, что практически все места для развлечений и отдыха закрыты, петербуржцам все же придется найти занятие, которое будет доставлять им удовольствие. Ведь гормоны радости – тоже профилактика коронавируса.

- Положительные эмоции должны быть обязательно. Они поднимают иммунитет. Еще старайтесь больше двигаться – движение помогает вырабатывать гормон радости, - отмечает врач по гигиеническому воспитанию «Городского центра медицинской профилактики» Елена Живчикова. – Ну и, конечно, не забываем мыть руки. А если собрались использовать маски, помните – маску в первую очередь нужно надевать на больного.

Проще всего найти источник эндорфинов будет юным петербургским спортсменам. Они продолжат тренироваться в группах, где не более 30 человек. Не перестанут работать и бассейны, принадлежащие городу. Но меры профилактики в них уже усилены: воду очищают чаще, раз в два часа проводят влажную уборку с дезинфекцией помещения. Как отмечает зампредседателя комитета по физкультуре и спорту Светлана Кузьмицкая, антисептиков достаточно – их хватит на всех.

- Мы не станем отменять и утреннюю беговую зарядку, которую проводим по субботам, - говорит она. – Просто соберем меньше 50 человек и дружно побежим на свежем воздухе в Таврическом саду во главе с председателем нашего комитета.

Депутат Цивилев призывает петербуржцев заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.Фото: Олег ЗОЛОТО

Метро под вопросом

Однако в период пандемии все же лучше перебдеть, считает депутат Заксобрания Алексей Цивилев. На встречу с коллегами он принес медицинскую маску и, подавая всем пример, надел ее прямо в ходе беседы. Кроме того, он отметил, что приемы граждан будет проводить пока что только в режиме онлайн.

- В городе достаточно серьезные меры безопасности приняты, - объясняет парламентарий. – Запрет на массовые мероприятия уже введен, под вопросом сейчас общественный транспорт. Есть страны, где уже закрыли метро. Но у нас решение будет принято на основании того, как будут вести себя больные, и что скажут медики.

Что касается государственной поддержки бизнеса – в этом вопросе Цивилев с предпринимателями согласен. Ведь это рабочие места для петербуржцев. А их обязательно нужно сохранить.

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