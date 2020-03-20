Петербургские диабетики обеспечены льготными тест-полосками только на 30 процентов

В редакцию «КП» обратился 73-летний читатель. У него сахарный диабет. Мужчина пожаловался на то, что вместо положенных 250 тест-полосок на три месяца (исходя из рекомендации 3 штуки на день), в аптеке выдали только 150 штук. По его словам, это ставит под сомнение возможность контролировать состояние здоровья.

За ответом «КП» обратилась в комитете по здравоохранению.

- Специального стандарта, в котором прописано, сколько необходимо закупать тест-полосок для льготников, нет, - отметили в ведомстве. - Потребность в расходном материале разрабатывается правительствами субъектов федерации. Приобретают с расчетом 2 штуки в день для инсулинозависимых.

В комитете пояснили, что в 2020 году на тест-полоски потратят 145 млн рублей. С начала года закупили 273 тысячи упаковок тест полосок на 105 млн рублей. Во втором квартале приобретут ещё на 40 млн.

Недоволен качеством глюкометра «Диаконт»: искажает показания сахара в крови. Почему поменяли производителя аппарата и что делать со своим неисправным?

- Смена поколения приборов и полосок - нормальный процесс. В 2020 году конкурс на поставку тест-полосок выиграла московская компания «Диаконт». Качество поставляемой продукции подтверждено сертификатами ГОСТ ИСО 15197-2015, которые соответствуют мировым стандартам, - прокомментировали в комитете по здравоохранению. - В подтверждение качества поставляемой продукции есть экспертное заключение Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова Минздравсоцразвития РФ, Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития РФ, лицензия и положительное заключение Российской Диабетической Ассоциации (РДА).

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