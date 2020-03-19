Театры, музеи, кино: Что еще закрылось в Петербурге из-за коронавируса

Большинство федеральных и городских учреждений культуры уже сообщили о временном закрытии: в Петербурге из-за опасности распространения коронавируса ввели запрет на мероприятия больше 50 человек. Среди остановивших работу главные достопримечательности – Эрмитаж, Русский музей, музей-заповедник Царское село, Александринский, Большой драматический, Мариинский, Михайловский театры, Ленинградский зоопарк, Цирк на Фонтанке. А как обстоят дела с частными площадками?

Театры

Многие из негосударственных театров вмещают небольшое количество зрителей – как раз до 50 человек. Однако наряду с другими учреждениями культуры большинство камерных театров тоже решили позаботиться о здоровье горожан.

Отменили спектакли и мероприятия частные театры: Драматический театр «Остров», Кукольный театр КУКФО, Такой театр, Театр Рost, Театр Дождей, Детский кукольный Театр «Karlsson Haus», Площадка «Скороход».

Пока не отменяет сеансы детский интерактивный театр «Сказкин Дом» – он рассчитан на малочисленные группы детей.

Музеи

Музей советских игровых автоматов в связи с ситуацией закрылся еще до официального распоряжения.

Музей стрит-арта приостановил работу. И более того – вынужден отменить летнюю ежегодную выставку, которую мы планировали сделать вместе с приглашенными итальянскими кураторами и художниками-иностранцами.

Музей Эрарта обещает автоматически продлить купленный ранее абонемент своим посетителям.

Лофт Проект «Этажи» больше не проводит выставки, отменил мероприятия и закрыл проход на крышу, но магазины там еще доступны.

Для всей семьи

Временно не работает Гранд Макет Россия.

Пока принимает гостей развлекательный центр Maza Park.

Планетарий №1 переносит ближайшие мероприятия, но сами сеансы продолжаются – вместимость ограничена до 45 человек.

Кино

Закрылись городские кинотеатры «Аврора», «Родина», «Лендок», «Ленфильм», «Англетер». «Дом кино» пока пускает на сеансы по расписанию, но с ограничением по количеству зрителей.

Частные кинотеатры «Пик», «Великан Парк», «Формула Кино» пока работают, но также ограничили продажу билетов на все сеансы до 50 человек. Кроме того, сообщают, что регулярно проветривают залы и проводят дополнительную дезинфекцию помещений.

ВАЖНО

Данные о работе площадок действительны на 19 марта. Ситуация меняется стремительно и перед походом в музей, театр или кино, лучше позвонить туда и уточнить режим работы.