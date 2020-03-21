В Карелии готовятся к первому заболевшему коронавирусом

В Карелии у женщины, вернувшейся в республику из-за границы, заподозрили коронавирусную инфекцию. Сейчас она изолирована с условно положительным диагнозом. Исследование проводилось в местном Центре гигиены и эпидемиологии. Однако глава республики Артур Парфенчиков заверил, что торопиться с выводами пока не стоит.

- По словам специалистов, результат одного теста нельзя считать достоверным, поскольку окончательный диагноз ставится только после выполнения трехкратного анализа и обязательного подтверждения в лаборатории НИИ «Вектор», - отметил глава Карелии на своей официальной страничке в Facebook.

Тем не менее, врачи готовы к любому развитию событий. Сейчас подозреваемая на коронавирус женщина находится Республиканской инфекционной больнице под наблюдением специалистов. При этом ее состояние здоровья вполне удовлетворительное. Симптомов болезни у нее и вовсе нет.

Отметим, что на 20 марта в Карелии провели исследование на коронавирус у 312 человек. Ни одного положительного результата, к счастью, так и нет. Из этого числа 31 пациент лежит под наблюдением врачей. Из стационара уже выписали пятерых счастливчиков. На самокарантине сейчас сидят 456 жителей республики.