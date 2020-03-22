2020-03-22T17:46:37+03:00
Общество

Настоящая весна: к следующим выходным в Петербурге потеплеет до +14 градусов

Но снег еще вернется
Ирина СЕБЕЛЕВА
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В Петербург пришла веснаВ Петербург пришла веснаФото: Ирина СЕБЕЛЕВА
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Март близится к концу, а порой кажется – зима была теплее календарного начала весны. Даже обманчиво теплое солнце не могло сильно прогреть воздух. По ночам возвращались заморозки, а холодные северные ветра добавляли неприятных ощущений.

Впрочем, в ближайшую неделю петербуржцы смогут почувствовать настоящую весну. Уже к середине недели столбик термометра поднимется до +5…+10 градусов, а к выходным станет еще теплее.

- Всю неделю город будет прогревать антициклон, - рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» главный синоптик города Александр Колесов. – Северные холодные ветра сменятся на южное направление, пойдут теплые воздушные массы.

По словам метеоролога, ближайшие пару ночей в городе еще будет ощутимо прохладно, ниже нуля. Но потом и эти отрицательные температуры сойдут на нет.

- По нашим расчетам к выходным будет +12…+14 градусов, - пояснил Колесов. – Ночью «минуса» не будет.

И ведь это даже без дождей! Ближе к концу недели над городом появится немного облаков, но осадков они не принесут.

Конечно, похолодание еще грядет. В перспективе, когда циклоны вернутся, будет и снег, и дожди, и ветра. Но сейчас можно сказать, что петербуржцам действительно повезло: хорошая погода совпала с весенними каникулами. И в условиях, когда все развлекательные и культурные учреждения закрыты, по крайней мере у школьников есть возможность хотя бы просто погулять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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