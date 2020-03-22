2020-03-22T17:46:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый случай коронавируса подтвердили в Великом Новгороде

Заболевший местный житель вернулся домой из-за границы
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Первый случай коронавируса зарегистрировали в Великом НовгородеПервый случай коронавируса зарегистрировали в Великом НовгородеФото: Олег ЗОЛОТО
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За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 61 человека. Среди них - житель Великого Новгорода. Это первый подтвержденный случай в регионе.

О "подозрительной" пробе губернатор Новгородской области Андрей Никитин еще накануне рассказал в своем Инстаграме.

- Этот человек приехал из-за рубежа, - написал чиновник. - Сейчас его анализы направлены на подтверждение диагноза в лабораторию «Вектор» в Новосибирск. Круг его контактов установлен, у всех, с кем он контактировал – анализы отрицательные, человек находится на изоляции.

Сегодня же Андрей Никитин рассказал: анализ подтвердился.

- Ситуация находится на контроле оперативного штаба, все необходимые меры приняты, - поспешил заверить губернатор.

Отметим, в регионе, так же, как и по всей стране действует режим повышенной готовности. И еще накануне, когда стало известно о первом потенциально заболевшем, власти ужесточили ограничительные меры.

Так, ученики средней и старшей школы после каникул останутся на дистанционном обучении. На занятия выйдут лишь младшеклассники и дети с ограниченными возможностями.

- Там сложно организовать дистанционное обучение, - объяснил губернатор. - В любом случае этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.

Власти области попросили все организации временно закрыть детские игровые зоны, а родителей - никуда не отпускать детей. Пожилых людей в свою очередь попросили без необходимости не выходить из дома. Медики будут обслуживать их на дому, а с продуктами и прочими бытовыми вещами поможет волонтерский штаб.

- Мы, возможно, чуть жестче подходим к этой ситуации, чем другие субъекты, но это поможет нам проще и быстрее ее пережить эту ситуацию, - резюмировал Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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