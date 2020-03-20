2020-03-20T10:31:35+03:00
Общество

1,5 миллиарда рублей - в модернизацию

Инвестиционный план позволил комбинату «Свеза» в Санкт-Петербурге повысить качество работы и увеличить производительность
Степан СТЕПАНОВ
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Инвестиционный план позволил комбинату «Свеза» в Санкт-Петербурге повысить качество работы и увеличить производительность. Фото предоставлено компанией Свеза.Инвестиционный план позволил комбинату «Свеза» в Санкт-Петербурге повысить качество работы и увеличить производительность. Фото предоставлено компанией Свеза.
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Компания «Свеза» в Санкт-Петербурге в 2019 году увеличила объем производства березовой фанеры на 7%. Инвестиции в модернизацию производства выросли больше, чем на четверть, и составили почти 1,5 млрд рублей. За прошедший год комбинат в Санкт-Петербурге поставил на рынок порядка 120 тыс. куб.м продукции.

Обширный инвестиционный план позволил комбинату в Санкт-Петербурге повысить качество работы, увеличить производительность и процент реализации продукции. Так, в прошлом году была запущена линия упаковки фанеры в стрейч-пленку. Автоматизированное оборудование, на котором применяется запатентованная технология бережного обертывания, обеспечивает надежную защиту продукции от грязи, влаги и механических повреждений, а использование пластика, пригодного для повторной переработки и утилизации вместо фанеры, позволило предприятию высвободить мощности для производства основного продукта и повысить уровень клиентского сервиса.

Фото предоставлено компанией Свеза.

Фото предоставлено компанией Свеза.

В 2019 году была запущена новая линия по производству фанеры с UV-покрытием. Уникальная технология делает фанеру особо прочной, устойчивой к механическим повреждениям и воздействию солнечных лучей. Причем, «Свеза» – один из немногих в мире производителей, выпускающий продукцию с нанесением лаковых покрытий, обработанных ультрафиолетовыми лучами. Объем производства в прошлом году составил 6,5 тыс. куб.м. В этом - превысит 20 тыс. куб.м.

Также на комбинате в Петербурге начал работу участок CNC для изготовления фигурных деталей любой сложности из фанерных плит, который позволила компании выпускать кастомизированную продукцию с необходимыми для разных покупателей свойствами.

Фото предоставлено компанией Свеза.

Фото предоставлено компанией Свеза.

В рамках инвестиционных проектов на комбинате автоматизирована загрузка фанеры форматов 4х8 и 5х10 в сушилки. На опиловочной линии установлено более совершенное оборудование, модернизированы участок ребросклеивания шпона и линия Raute PRO. Кроме того, реконструированы здания заводоуправления (проходная и холл, варочные цеха столовой, медсанчасть). Процент брака на производстве сократился на треть.

География присутствия комбината расширилась: в 2019 году березовая фанера Sveza начала поставляться в Азербайджан, Молдавию, Аргентину, Сингапур, Филиппины и ряд других стран.

Фото предоставлено компанией Свеза.

Фото предоставлено компанией Свеза.

- Для комбината прошедший год был непростым, но интересным и, благодаря усилиям всей нашей команды, удачным, - отмечает директор комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге Денис Алексеев. - Инвестиции позволили не только увеличить продуктивность, но и улучшить условия для работников предприятия: закуплена новая мебель для офиса и производства, модернизированы варочные цеха в столовой, расширено меню, появились завтраки. Работа по предотвращению несчастных случаев позволила сократить показатель LTIFR. Запущены три новые производственные линии. На наступивший год планы не менее амбициозные, к тому же он для комбината юбилейный – 110 лет. Мы откроем собственную мини ТЭЦ, модернизируем участки раскряжевки сырья и сушки шпона. Безусловно, большое внимание мы продолжим уделять развитию персонала и улучшению условий труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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