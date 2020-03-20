Первый канал покажет документальный фильм «Съесть слона» об актерах с синдромом Дауна

МТС Медиа и Первый канал представляют фильм «Съесть слона», созданный на базе инклюзивного проекта «ВзаимоДействие» при участии благотворительного фонда «Синдром любви». Премьера фильма состоится в эфире Первого канала в ночь с пятницы 20 марта на субботу 21 марта в 00:00, после премьерного показа картина будет доступна эксклюзивно и бесплатно на платформе МТС ТВ.

Фильм режиссера Юлии Сапоновой «Съесть Слона» - история из жизни театральной труппы, в которой играют молодыеактеры с синдромом Дауна. Это история о мечте главной героини стать актрисой, об испытаниях ее друзей по театру на пути к премьере спектакля на площадке ООН в Женеве.

- Первым реализованным проектом МТС Медиа стал этот документальный фильм. Он создан в уникальном формате, который не ставит своей задачей напрямую вызвать сострадание у зрителя, а стремится заинтересовать и даже развлечь его этой удивительной историей, - отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин. - Мы уверены, что фильм найдет отклик у аудитории, поможет понять, что у всех людей одинаковые желания — радоваться жизни, творить, любить.

Фильм режиссера Юлии Сапоновой «Съесть слона» является частью комплексной инклюзивной программы МТС, направленной на социализацию, обучение, творческое развитие и трудоустройство людей со специальными нуждами. В рамках собственных проектов компания помогает детям в реабилитации, приобретении специализированного оборудования и инвентаря, организации творческих мероприятий и развивающих курсов, направленных на раскрытие внутреннего потенциала, приобретение коммуникационных компетенций и погружение в профессии ребят с инвалидностью.

- Я не пыталась создать прямое социальное высказывание, - комментирует фильм автор идеи и режиссер фильма Юлия Сапонова. - Мне не нравится разделение людей на «они» и «мы» даже в положительном ключе. Через обычную, понятную для каждого историю, я хотела поделиться со зрителем своей любовью к необычным на первый взгляд героям. Для меня фильм - это попытка разделить со зрителем любовь к жизни и восхищение ее многообразием.