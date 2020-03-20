2020-03-20T11:51:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор Курпатов рекомендует открывать двери кулаком или плечом, чтобы не подхватить коронавирус

На своей странице в Instagram врач-психотерапевт Андрей Курпатов рассказал, как себя вести, если во время изоляции все же придется выйти на улицу
Полина ШАНДРАК
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Доктор Курпатов считает, что социальная изоляция при карантине — это благо.Доктор Курпатов считает, что социальная изоляция при карантине — это благо.
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Как только мир настигла китайская бацилла - коронавирус нового типа COVID-19, все вмиг стали экспертами в области медицины. От политиков до звезд шоу-бизнеса. Так, президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что от коронавируса спасет водка, сауна и работа в поле. Журналист Александр Невзоров заверил, что инфекция «не связывается с курильщиками и не выносит запах табака». Туда же врач-психотерапевт Андрей Курпатов.

В Instagram он опубликовал пост под названием «О правилах личной гигиены». Доктор написал, что «самый надежный способ не заболеть инфекционным заболеванием — это не контактировать с инфицированными людьми, а также с предметами, на которых они оставили инфекцию. Поэтому социальная изоляция — это благо!» Однако сидеть вечно в изоляции невозможно. И выходить, в тот же магазин, просто подышать свежим воздухом, приходится. Курпатов решил обезопасить своих подписчиков и составил список правил, которым рекомендует следовать, чтобы не подхватить заразу.

Он призвал отказаться от рукопожатий: «при необходимости поздороваться с кем-то — помашите ему рукой, соприкоснитесь локтями. Ну, если уж совсем никак — осуществите лёгкое касание внешней стороной кисти». Касаться выключателей света, кнопки лифта доктор просит, используя кулак, локоть, а лучше - одноразовые медицинские перчатки, салфетки. Мыть руки с мылом не меньше 20-30 секунд, используя дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее не менее 60% спирта. И обязательно носить антисептик с собой. Открывать двери советует кулаком, бедром, плечом. Продуктовые тележки держать дезинфицирующими салфетками или сразу надевать одноразовые печатки. Протирать поверхности в автомобиле, к которым прикасаетесь.

Захотел кашлянуть или чихнуть? По наставлениям Курпатова, используйте одноразовую салфетку, от которой сразу нужно избавиться. Можете чихать в локоть. Но, по словам переквалифицировавшегося доктора, в одежде вирус способен сохраняться до недели. В конце публикации он попросил поделиться информацией «со всеми, кто вам дорог!» и заверил, что «всё будет хорошо!»

kurpatov_officialkurpatov_official
Самый надёжный способ не заболеть инфекционным заболеванием это не контактировать с инфицированными людьми
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ИСТОЧНИК KP.RU

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