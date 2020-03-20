2020-03-20T13:46:25+03:00
Общество

УРАЛСИБ начал страховать корпоративные бизнес-карты

Полис можно приобрести приобрести в любом офисе Банка
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УРАЛСИБ начал страховать корпоративные бизнес-карты.УРАЛСИБ начал страховать корпоративные бизнес-карты.
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СК УРАЛСИБ Страхование и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» запустили продажи страховой защиты банковских карт, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Страховой полис «Защита карт. Бизнес» можно приобрести в любом офисе Банка УРАЛСИБ.

Страховой полис «Защита карт. Бизнес» позволяет компенсировать расходы компании в случае утраты и порчи банковской карты, утраты денежных средств с банковского счета в результате несанкционированного списания мошенниками, а также компенсировать потерю наличных денежных средств (до 20 000 рублей) в течение двух часов после снятия в банкомате в результате грабежа или разбоя.

Клиентам доступны три страховые программы, отличающиеся разной стоимостью (от 1980 рублей) и размером страховой суммы (до 500 000 рублей). Страховая защита действует в течение 1 года, начиная с 10-го дня после оплаты. В случае наступления страхового события и получения страховой компанией полного комплекта документов выплата клиенту осуществляется в течение 15 рабочих дней.

- Защита банковских карт – это классический инструмент защиты, давно знакомый клиентам-физическим лицам, – отмечает руководитель департамента андеррайтинга и перестрахования СК УРАЛСИБ Страхование Михаил Дорофеев. – Для представителей малого и среднего бизнеса такой продукт тоже интересен, поскольку многие денежные операции проводятся именно с банковскими картами. Мы создали уникальные для представителей малого бизнеса продукт, который не требует специального андеррайтинга и оформляется в течение нескольких минут без предоставления документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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