В SKODA WAGNER открылся сезонный шиномонтаж

Группа официальных дилеров ŠKODA WAGNER открывает сезон весенней замены шин и колесных дисков! Благодаря дисконтной программе и отлаженной работе специалистов этот процесс пройдет не только качественно, но и быстро. Тем более, что во время ожидания своей ŠKODA для всех клиентов доступен бесплатный WI-FI, горячий кофе и комфортная детская зона ŠKODA FAMILY для самых маленьких гостей.

Почему приезжать обслуживаться по акции выгодно? С 1 декабря по 29 февраля во время проведения Зимней сервисной акции в официальных сервисных центрах Неон, Пулково и Таллинский-Авто 134 владельца ŠKODA получили суммарную выгоду на услуги сервиса - 903 685 рублей. Средняя выгода на 1 заказ-наряд оставила 6743 рубля.

Продолжайте экономить вместе со ŠKODA!

Замена колес в сборе от 2 640 рублей. Монтаж шин и балансировка – от 3340 рублей.

В стоимость работ входит:

- снятие/установка колес;

- балансировка колес;

- визуальный осмотр и контроль состояния шин;

- демонтаж/монтаж шин;

- проверка состояния тормозных колодок и дисков;

- проверка уровня эксплуатационных жидкостей.

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