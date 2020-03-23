Члены Общественной палаты Петербурга выбрали представителя на федеральном уровне

В Петербурге 20 марта прошло тайное голосование за представителя Общественной палаты города в федеральной Палате. До этого предложения кандидатур общественники рассматривали на заседании совета. На этот раз бюллетень включили двоих: председателя комиссии по развитию гражданского общества и правам человека, руководителя аппарата городской Общественной палаты Андрея Малкова и заместителя главы комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию и спорту, руководителя молодежной организации «МИР» Кристину Федосееву. Из главных требований к кандидатам – безупречная репутация, личное участие в работе пленарных заседаний, совета, комиссий и рабочих группы Общественной палаты. Примечательно, что оба кандидата – молодые люди.

– Палата должна меняться, обновляться. И молодежи сегодня должно быть больше в представительских органах власти и общественных организациях. Конечно, у молодежи еще не достаточно опыта, но она будет учиться у старшего поколения, ведь преемственность – это очень важно, – отметил член Общественной палаты Петербурга Валерий Солдунов.

К слову, проходили выборы без общего единовременного сбора – свои голоса члены палаты отдавали по очереди в течение отведенного времени. Такая форма голосования связана с мерами безопасности на фоне ситуации с коронавирусом. Уже во второй половине дня счетная комиссия подвела итоги. Большинство голосов отдали за Кристину Федосееву.

СКАЗАНО

Станислав ЕРЕМЕЕВ, Председатель комиссии по науке и образованию Общественной палаты Петербурга:

– У каждого человека, который на три года идет – подчеркиваю – на общественных началах работать в палате, есть своя мотивация, свои жизненные и профессиональные принципы. Работа в Общественной палате требует много сил и времени. А задачи, которые решаются, требуют расстановки акцентов и приоритетов. Новый состав Общественной палаты должен меняться, чтобы он отвечал тем вызовам, которые стоят перед этим органом.