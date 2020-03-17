Юрий Гальцев представит в Петербурге автобиографический спектакль «Конопатая девчонка»

Местом действия нового спектакля Театра Эстрады стал небольшой провинциальный аэровокзал, который на время нелетной погоды - пурги и мороза - превратился в пристанище для разных людей. Среди застрявших в пути пассажиров - представители разных общественных групп, возрастов и профессий. От рыбаков до артистов. Пройдет еще пара часов и всех их, одного за другим пригласят на посадку. И те, кто в ожидании рейса успел познакомиться, подружиться и даже исповедоваться перед случайным, незнакомым человеком, больше никогда не увидятся. Но эти часы станут важными и радостными для них всех.

Один из пережидающих в аэропорту нелетную вьюжную погоду - Юрий Гальцев. Он спешит с гастролей в Петербург, в свой родной театр. Артист и станет главным героем истории, разворачивающейся в зале ожидания, в коридорах и в баре аэропорта. И сыграет он самого себя. Но бенефисом заслуженного артиста России, в привычном смысле слова, этот спектакль назвать нельзя. Потому что не будет заученных монологов, успешных эстрадных номеров и сцен из спектаклей, сыгранных за несколько десятков творческих лет. А будет путешествие во времени, наполненное очень личными воспоминаниями: о детстве, об отце, которого давно нет, о девочке, в которую влюбился в первом классе... Будет персонифицированный взгляд назад, на ту эпоху, когда Невский казался свободнее и шире, а Казанский собор впечатлил подростка, впервые приехавшего в Ленинград, больше, чем потом, уже взрослого, римский собор Петра и Павла.

- Возвращаться назад грустно, но и радостно, - говорит Юрий Николаевич. - В молодости я думал, что любовь приносит счастье. И я оказался прав.

Броски из двадцатого века в век двадцать первый с их несопоставимыми скоростями, технической оснащенностью, круговертью многозадачности и карнавалом мест и людей, поможет совершать музыка - песни с первых винилов, из новогодних огоньков и «утренней почты». Музыкальное представление - так определяет жанр спектакля режиссер Олег Куликов. Причем музыка будет звучать вживую. На сцену в полном составе выйдет вокально-инструментальный ансамбль «За облаками». А для создания атмосферных декораций используется 3d мэппинг и видеоинсталляции.