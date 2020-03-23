Безопасная доставка: В Петербурге появилась безконтактная курьерская услуга

Во время пандемии коронавируса, который охватил весь мир, многие жители Петербурга перешли на удаленную работу или обучение. Люди старшего поколения, находящиеся в группе риска, остаются на самоизоляции. В эти дни особо востребована стала доставка продуктов и готовой еды на дом. Чтобы обеспечить безопасность клиентов, сервис Dostaевский предпринял все меры, чтобы и пользователи, и сотрудники чувствовали себя защищенными и не поддавались панике.

- Уже введена услуга «безконтактная доставка». Сумки курьеров тщательно обрабатываются дезинфицирующим спреем на основе ЧАСов и спирта «Алмадез», - рассказали в пресс-службе компании.

Dostaевский создал безопасную доставкуФото: Предоставлено "КП"

На всех производствах и в офисах установлены дополнительные антисептики для рук, их не нужно смывать, что увеличивает продолжительность их действия. Всех сотрудников инструктируют, в 2 раза увеличилась частота уборок в помещениях с применением дезинфицирующего средства. Перед сменой каждый сотрудник измеряет температуру. Если она выше нормы, до работы он не допускается. Также согласно регламенту и списку от Роспотребнадзора сервис уже закупил необходимые препараты и одежду для обеспечения безопасности курьеров и поваров.

Учитывая увеличение спроса на продукцию, в компании также заранее готовы к любым форс-мажорам, чтобы гарантировать клиенту быструю и безопасную доставку.

- Каждый день очередной магазин, ресторан и кафе закрывается на карантин, поэтому увеличение спроса на доставку еды неизбежно. Нам, как сервису необходимо заранее быть готовым Мы уже сейчас продумываем каждый шаг, чтобы в случае резкого повышения спроса не подвести клиентов и хоть немного успокоить народ вкусной и быстрой доставкой. В любом случае, на время этого неприятного периода мы позаботимся о том, чтобы никто не остался голодным, - поделились в пресс-службе компании.