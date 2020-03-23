«С огненной любовью»: Петербуржцев приглашают попробовать блюда, приготовленные на аргентинском гриле и в помпейской печи

Новый ресторан МЕМО в самом центре Петербурга открылся недавно, но уже заслужил народную любовь и награды. За время работы он успел войти в топ-10 главных открытий сезона по мнению restorating.ru за помпейскую печь, турецкие корни и лучших осьминогов с пропиской у Исаакиевского собора.

НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ

Название ресторана – МЕМО - выбрали не случайно. В основе его концепции Memo («memory» - память) лежит дань памяти самому древнему способу приготовления пищи - на открытом огне. Самый большой раздел меню составляют блюда, приготовленные на аргентинском гриле - от стейков, морепродуктов, кебабов и шашлыков до хачапури на шампуре.

Кроме того, талантливый шеф-повар МЕМО Артем Заварницин предлагает гостям блюда из помпейской печи - фоккачу, пиде, лахмаджун. Особенной гордостью ресторана является камера сухого вызревания, которая при определенной температуре и влажности способствует улучшению качества мяса - его плотности, цвета, вкуса и аромата.

Шеф-повар ресторана Артем Заварницин.

В меню представлены стейки Dry Aged из говядины категории Prime, баранина и ягнёнок, которые не оставят равнодушными даже самых придирчивых гурманов.

ЭФФЕКТНО И ВКУСНО

Любителям эффектного шоу в ресторане советуют заказать дорадо в соли. Официант продемонстрирует, что значит блюдо «с огоньком». Готовы порадовать в МЕМО и сладкоежек. Особое место в меню занимает чизкейк гриль и фирменный десерт «угли-угли», который можно попробовать только здесь.

Необычность кухни (неостамбульская и средиземноморская) прекрасно гармонирует с лаконичным интерьером ресторана. В нем присутствуют природные материалы - шерсть, кожа, дерево и камень. В центре зала элементом оформления стало живое оливковое дерево.

В интерьере ресторана используются природные материалы.

Особое внимание заслуживает винная карта, которая насчитывает более 150 вин. Благодаря шеф-сомелье Сергею Лукинову, блюда дополняют изысканные вина. В ресторане можно попробовать как вечную классику, так и самые новые тенденции современного виноделия. Сотрудники «МЕМО» постоянно развиваются и работают над улучшениями, вот и сейчас Сергей является участником Всероссийского конкурса кавистов.

Еще один бесспорный плюс ресторана - удобное расположение. Его оценят как петербуржцы, так и гости города.

НА ЗАМЕТКУ

По будням действует обеденная скидка 20% с 12:00 до 17:00 на все меню, кроме алкоголя.

Среда порадует любителей мяса, скидкой в 30% на стейки, включая Dry Aged и бок ягнёнка.

Также в ресторане есть мясная лавка, где можно приобрести мясо, которое вызревалось 21 день со скидкой 30%.

КОНКРЕТНО

Где: Санкт-Петербург, Малая Морская улица, 23.

Режим работы: 12:00 -00:00.

Телефон: +7(812)330-23-23.