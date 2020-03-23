Шесть больниц Петербурга приостановили плановую госпитализацию горожан

В несколько петербургских больниц временно нельзя попасть на плановую госпитализацию. Об этом горожан предупредили в Комитет по здравоохранению. Такая мера связана с тем, что Клиническую больницу святого Георгия перепрофилируют в инфекционный стационар. Боткинская из-за ситуации с коронавирусом сейчас переполнена (по данным на 23 марта 2020 года там 339 человек с подозрением на COVID-19), и городу необходимо медучреждение, которое будет принимать пациентов только с пневмонией и гриппом. Их и направят в святого Георгия. Соответственно, некоторых больных оттуда распределят по шести городским медучреждениям.

Поэтому Покровская больница пока не будет принимать плановых больных по профилю «травматология и ортопедия» на койки «травматологические». Городская больница Святой преподобной мученицы Елизаветы – в терапию, хирургию, гинекологию, урологию, травматологию и ортопедию на койки «травматологические». Городская многопрофильная больница №2 и Клиническая Больница святителя Луки – на урологию. Городская больница №9 – в гинекологию. А городская больница №14 в хирургию на койки «гнойные хирургические».

– Важно не путать плановую и экстренную госпитализацию, – объяснили «КП-Петербург» в комитете по здравоохранению. – Если человек поступил экстренно, его, конечно, примут.

Плановые операции назначают при тех заболеваниях, которые не угрожают жизни человека, и они могут ждать. Например, при грыже или варикозном расширении вен.

– Сейчас в Петербурге многие сами отказываются от своей плановой операции, понимая, что период подъема сезонной заболеваемости лучше переждать, – добавили в пресс-службе комздрава.

И речь тут идет не только о новом коронавирусе, но и об обычных ОРВИ и гриппе – они тоже могут дать осложнения при плановом лечении.

НА ЗАМЕТКУ

Если вам предстояло лечение в больницах, которые временно приостановили плановую госпитализацию, нужно обратиться к своему лечащему врачу. Он выпишет новое направление в другую больницу. Или предложит подождать, если операцию можно отложить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Родственников в больницах временно нельзя навестить из-за коронавируса

Во всех стационарах Петербурга временно запретили посещения пациентов – родственников и близких пока к ним не пропускают. Однако передачки больным разрешены. В отделения скорой помощи тоже ограничен допуск сопровождающих. Особое внимание уделили и роддомам. Там все носят маски, а навестить мамочек с новорожденными тоже пока никому нельзя. Кроме того, дополнительно контролируют здоровье медперсонала, а для беременных с признаками вирусной инфекции в каждом роддоме подготовили специальные изоляционные боксы. Если у мамочек обнаружат коронавирус, их примут в Боткинской больнице, где открылось профильное отделение.