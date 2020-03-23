Музей Суворова открыл в Петербурге выездную выставку

Посетители торгово-развлекательного комплекса «Гранд-Каньон» смогут больше узнать о жизни и подвигах великого русского полководца Александра Суворова. 19 марта в холле театра «Плоды Просвещения» открылась тематическая выставка, организованная Государственным мемориальным музеем, посвященного памяти генералиссимуса.

«ШАГ НАВСТРЕЧУ ПЕТЕРБУРЖЦАМ»

Половина выставки – передвижная экспозиция музея «Суворов. Путь в бессмертие». На ней представлены копии обмундирования и знамени русской пехоты эпохи Суворова, реплики наград, оловянные солдатики, стенды с рассказом о великом русском полководце.

Выставка открыта для посетителей ежедневно в холле театра «Плоды Просвещения». Фото: организаторы.

Вторая часть - итоговая выставка ежегодного Суворовского конкурса рисунков на военно-историческую тему, который музей проводит совместно с Санкт-Петербургским университетом. В нем участвуют ребята от 6 до 18 лет со всех уголков России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году свои работы прислали школьники, суворовцы и кадеты из многих городов России, Белоруссии, Луганской Народной Республики, Приднестровской Молдавской Республики, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Швейцарии и даже из Королевства Свазиленд (Южная Африка). В Петербурге можно увидеть 54 наиболее интересных картины.

- Открыть выставку в шаговой доступности в густонаселенном спальном районе города — это шаг навстречу петербуржцам, в первую очередь подрастающему поколению, для которого фигура Суворова особенно важна, как пример патриотизма, воинской доблести, величия русской армии, - сказал директор Музея Владимир Гронский. - От поколения к поколению слава генералиссимуса российских войск не увядает.

НАЧАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ

Основатель «Гранд Каньона» Мусса Экзеков отметил, что выставка - это продолжение теплого сотрудничества со знаменитым петербургским музеем и начало доброй традиции, которая станет ежегодной.

- К сожалению, жизнь внесла свои коррективы в наши планы. По причине введенных в Петербурге ограничений на массовые мероприятия пришлось отменить тожественную церемонию открытия с награждением победителей конкурса. Но я уверен, что мы это еще сделаем, как только всё вернется в привычную колею, - говорит Мусса Экзеков. - В дальнейшем мы будем рады организовывать такие экспозиции в рамках сотрудничества и с другими музеями Петербурга и России. Все возможности у «Гранд Каньона» для этого есть.

Экспонаты выставки. Фото: организаторы.

Напомним, что Мусса Экзеков, президент ООО «Джи Си Девелопмент», является членом попечительского совета мемориального музея А.В.Суворова. В 2017 году он приобрел в Германии и передал в дар музею уникальную коллекцию из 2.5 тысяч оловянных солдатиков «Последний парад Российской Императорской гвардии». Эта реконструкция стала основой Музея оловянного солдатика, который открылся в Петербурге в мае 2018 года.

Продлится выставка в ТРК «Гранд-Каньон» до 19 апреля.