2020-03-23T18:58:57+03:00
Общество

Авто Премиум организует доставку подарков именинникам социального клуба «Бабочка»

Выездные поздравления группа официальных дилеров SKODA «Авто Премиум» проводит совместно с компанией РИВ ГОШ
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Авто Премиум организует доставку подарков именинникам социального клуба Бабочка.Фото: Роман Останин.Авто Премиум организует доставку подарков именинникам социального клуба Бабочка.Фото: Роман Останин.
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Социальный клуб «Бабочка» объединяет семьи, воспитывающие инвалидов детства, уже девятнадцатый год. Членами клуба являются не только эти особенные семьи, но и их друзья и единомышленники. А семьи клуба «Бабочка» действительно особенные, - это люди, в жизни которых ценность представляют вещи, которые обычно мы попросту не замечаем.

В течение всех этих лет члены клуба регулярно встречаются и вместе интересно проводят время. В 2018 году группа официальных дилеров «Авто Премиум» присоединилась к клубу и стала его партнером. За прошедшее время автодилеры организовали для ребят и их родителей несколько мероприятий, среди которых новогодние поздравления от чешского Санта Клауса, семейные театральные выходные, поход в Цирк на Фонтанке, мастер-классы в студии «Кулинарион».

- Хочу поблагодарить «Авто Премиум» за мероприятия, которые были организованы для участников нашего клуба в 2018-2019 годах. Каждое из них особенное, - поделилась своими впечатлениями руководитель и организатор клуба Анна Сергеева. - Все это подарило нашим ребятам чудесные воспоминания, а родителям помогло еще раз увидеть, что в нашем городе есть люди, которым не все равно.

Фото: Роман Останин.

Фото: Роман Останин.

Совсем недавно стартовал новый благотворительный проект «Доставка радости», организованный группой «Авто Премиум» на этот раз совместно с компанией РИВ ГОШ. Цель проекта – доставка подарков к дням рождения – наборов натуральной косметики, домой каждому имениннику клуба «Бабочка».

Поздравительные визиты уже стали приятными событиями в жизни ребят и их близких. Семьи ждут визитеров, приглашают на чаепития, а после - делятся впечатлениями в социальных сетях. Вместе с организаторами проекта на автомобилях марки ŠKODA в гости к семьям клуба приезжают фотограф и почта ŠKODA. Семейные фотосессии пополняют фамильные альбомы, а выездной почтовый пункт собирает для отправки в любую точку мира поздравительные открытки родным и близким именинника.

Фото: Роман Останин.

Фото: Роман Останин.

Для членов клуба «Бабочка» дилерские центры «Авто Премиум» готовят специальные предложения на приобретение и обслуживание автомобилей чешской марки, а также планируют организацию новых интересных и полезных мероприятий.

Группа «Авто Премиум» благодарит членов клуба «Бабочка» за добрые отзывы, ведь искренняя радость ребят и их родителей –лучший результат и оценка проекта!

ИСТОЧНИК KP.RU

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