Гиды Петербурга потребовали на время карантина по коронавирусу официально запретить экскурсии по городу

Из-за угрозы распространения коронавируса в городе на Неве закрылись почти все театры, музеи, библиотеки, спортивные учреждения, концертные залы, зоопарк. Правительство города поручило временно отказаться от проведения спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий. Ориентировочно - до конца апреля.

И если закон гласит: «воздержись!», то правильно ли это с моральной точки зрения? Люди никуда не могут сходить ни в будние, ни в выходные – все закрыто. Многим приходится трудиться удаленно, а некоторым из-за сложной ситуации пришлось лишиться работы на неопределенный срок. Сильно пострадали сотрудники сферы обслуживания.

В социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Гиды Петербурга» несколько дней на этот счет ведется бурная дискуссия. Экскурсоводы рьяно обсуждают: правильно ли сейчас продолжать проводить экскурсии с этической точки зрения. Ведь на кону – здоровье людей.

- Однозначно нет! Чем больше будет ответственных людей сейчас, тем быстрее мы справимся с бедой и тем быстрее жизнь войдёт в привычное русло. Давайте будем людьми! – отмечает в комментариях Екатерина Исправникова.

Мария Хилкова тоже поддерживает коллегу и считает, что нужно на время отказаться от работы.

- У многих процесс проходит бессимптомно, но при этом они передают вирус другим. Иммунитет у всех разный. Поэтому соблюдаем все меры предосторожности и заботимся не только о себе, но и о наших родных и близких, - пишет петербурженка.

Некоторые гиды публикуют расписание экскурсий, несмотря на то, что в Петербурге запрещены массовые мероприятия свыше 50 человек.Фото: СОЦСЕТИ

Однако некоторые гиды, судя по всему, чхать хотели и на постановление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, и на мнение коллег. Набирают людей на экскурсии, публикуют расписание наперед. Таких «безответственных» тоже начали обсуждать в комментариях под постом. Один из них – руководитель проекта «Эксурсии по модерну» Федор Грибков. У него все расписано аж до 5 апреля.

Содружество профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга отреагировало на халатное отношение некоторых сотрудников этой сферы: направило официальное обращение губернатору города с просьбой ввести запрет на любые экскурсии по городу и объектам, не являющимися музеями.

- Это одна из тех мер, которая позволит сохранить туризм. Если их во время предпринять, то есть шанс, что туристический сезон состоится, - рассказала журналисту «КП» председатель правления Содружество профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга Светлана Иванова.

Она отметила, что экскурсии – это не предмет первой необходимости. И на время пандемии коронавируса их необходимо запретить. Тем более на них в основном ходят пожилые люди. Те, которые в группе риска.

- Здоровье важнее финансового благополучия. И большинство гидов с пониманием к этому относятся, - подчеркнула Светлана Иванова. - Оплата за такие экскурсии в среднем 2-3 тысячи рублей. Ради таких денег нет смысла подвергать опасности себя и других.