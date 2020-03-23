«Они отмечали 5-летие отношений, когда поссорились»: Стала известна причина конфликта, после которой историк Соколов убил невесту

Расследование уголовного дела 63-летнего историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, подошло к концу. Бывший преподаватель СПбГУ полностью признал вину и раскаялся. В ближайшие две недели, по словам адвоката Соколова Александра Почуева, в Петербурге должен начаться суд над экс-доцентом. В преддверии разбирательства Александр Почуев рассказал версию защиты по уголовному делу.

- Тот роковой день Олег Соколов провел со своими детьми, - рассказал «КП-Петербург» Александр Почуев. – Анастасия вечером вернулась из Москвы. Олег Валерьевич ее встретил. Вечером они отмечали пятилетие своих отношений. В 20:00 выпили по бокалу шампанского, после чего начали обсуждать планы на предстоящую свадьбу. В этот момент и произошла ссора.

Анастасия Ещенко была убита в квартире на набережной МойкиФото: СОЦСЕТИ

Анастасия спросила у Олега Соколова может ли она пойти к другу на день рождения. После чего историк уточнил, сможет ли он чаще видеться со своими дочерьми. Тут и разыгрался конфликт. О том, как описывает день убийства бывший доцент, читайте в ближайшее время материал на сайте kp.ru.

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