2020-03-24T00:12:31+03:00
Звезды

Дзюба играет в баскетбол, а Боярская читает книжки: как звезды развлекают детей на карантине

Известные персоны не скрывают, что рады временному затворничеству
Полина ШАНДРАК
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Артем Дзюба со своими сынишками и спортом занимается, и конструкторы собирает.Артем Дзюба со своими сынишками и спортом занимается, и конструкторы собирает.Фото: СОЦСЕТИ
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В России закрыто большинство культурно-развлекательных заведений, массовые скопления людей запрещены. Многие перешли работать на удаленку, а кто-то и во все лишился ее из-за пандемии коронавируса. Не исключением стали звезды шоу-бизнеса, у которых отменились и перенеслись на неопределенный срок концерты, спектакли, съемки и другие запланированные дела.

В этом есть и свои плюсы. Сейчас у них достаточно свободного времени, которое могут провести с пользой для себя. Пока они находятся в бессрочном отпуске, их дети на карантине: во многих российских школах с середины марта свободное посещение, а с сегодняшнего дня каникулы. «Комсомолка» узнала, как проходят будни звездных чад.

Дети актеров Елизаветы Боярской и Максима Матвеева 7-летний Андрей и 1,5 годовалый Григорий коротают время на карантине активно большой семейной компанией дома.

- Собираем пазлы, готовим, рисуем, смотрим познавательные фильмы, читаем, - рассказала актриса в своем видео в Instagram.

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Друзья, привет! Сидим дома, но не унываем, а получаем удовольствие от общения с семьей!!!
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Она показала стол, за которым рисовали сыновья с супругом. Счастливые дети и глава семейства махали в камеру. Елизавета Боярская порекомендовала всем наслаждаться этим «золотым временем», когда есть возможность находиться рядом со своими детьми.

У нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, что не день, то новые развлечения с сыновьями. В этом можно убедиться, открыв его Instagram. Так, 7-летний Никита и 4-летний Максим играют вместе с отцом дома в баскетбол и в Lego. Звездный папа знает толк не только в спорте, но и в детских забавах, называя каждую фигурку конструктора. Подписчики Дзюбы пишут в комментариях под роликами, что он не только отличный футболист, но и отличный отец, супер-папа, на которого приятно смотреть.

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Всем позитива и не спокойной ночи #дурдомнавыезде
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Активный образ жизни продолжают вести дети Юлии Барановской. Телеведущая рассказала корреспонденту «КП», что на карантине ее дети учатся онлайн. Также она опубликовала видео, где младший Арсений с преподавателем спасает планету от коронавируса, а средняя дочь Яна занимается акробатикой. Под последним постом она написала, что старший сын Артем советует мыть руки и не паниковать.

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Арсений готов спасать планету обожаю нашу Лену @leno4ka_kulikova
9471 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Вячеслав и Екатерина Малафеевы отлично обустроились с 14-летним Максимом (сын футболиста от первого брака) и 6-летним Алексом на даче. Супруга экс-голкипера «Зенита» выкладывает на своей странице сторис, как гуляет с детьми вдоль реки, катается с ними на велосипедах, а также делает с младшим уроки и готовит пельмени для папы и брата. На одном из видео, которые опубликовала Екатерина, Максим и Вячеслав играют в футбол на стадионе во дворе дома.

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14 лет назад появился в нашей семье добрый, ласковый, обворожительный мальчик.
5492 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

КСТАТИ

Петербургские школьники вернутся к занятиям уже 30 марта, но дистанционно. Для столичных учеников отдых продлили: ребята сядут за парты только через три недели – 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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