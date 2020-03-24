Громче нормы в 5-7 раз: в Центре гигиены и эпидемиологии назвали самое шумное место в Санкт-Петербурге

Китайский коронавирус — далеко не единственная глобальная угроза, с которой жители Санкт-Петербурга столкнулись в последние годы. Куда масштабнее (и, судя по всему, куда опаснее!) оказалась проблема шумового загрязнения города: если заморская инфекция пока что напрямую затронула всего 14 петербуржцев, то от гула машин, грохота метро и пассажей уличных музыкантов ежедневно страдает больше миллиона.

ГДЕ ГРОМЧЕ?

Вот уже на протяжении как минимум трех последних лет уровень шума в разных районах Санкт-Петербурга существенно превышает норму. Об этом говорят данные проверок, которые регулярно проводят специалисты Центра гигиены и эпидемиологии.

Основной шум в городе производит общественный транспорт.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Более половины результатов — а если быть точнее, 53-57 % - характеризуются превышением уровня шума, - констатируют в центре. - В основном это связано с высокой транспортной нагрузкой — в городе много крупных автомагистралей, железных дорог, аэропортов и так далее.

Сильнее всего транспорт шумит в девяти районах Санкт-Петербурга - Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Невском, Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном, Петроградском и Фрунзенском. А самым «громким» местом города с 2017 года стабильно оказывается набережная Обводного канала — уровень шума там круглосуточно превышает норму в 5,8-7,5 раз!

ОТ МЕТРО ДО МУЗЫКАНТОВ

Одним словом, в условиях Санкт-Петербурга за раз схватить «максимальную дозу» шума несложно — достаточно прокатиться в метро или пройтись вблизи переполненного автомобилями шоссе. Однако есть и другие, менее явные факторы риска.

Добавляют петербуржцам проблем и самолеты - в местах, над которыми проходят их воздушные трассы, уровень шума превышает норму в 1,5-3 раза.Фото: Александр ГЛУЗ

- Взять, к примеру, уличных музыкантов, - отмечает ведущий эксперт Института мозга человека РАН имени Бехтеревой Дмитрий Спивак. - Сегодня они практически все перешли на электронные звуковые усилители. Я замерял уровень шума на некоторых «концертных площадках» - в частности, на углу Невского проспекта и Большой конюшенной улицы - местами выходило до 90-95 децибел, намного выше нормы.

Постоянные «шумовые атаки», продолжает наш эксперт, с течением времени способны в прямом смысле слова уничтожить человеческий мозг.

- Во-первых, человеку становится все сложнее выделять нужный сигнал из потока шумов, - объясняет Спивак. - Мозг тратит на это больше энергии, а концентрироваться на каких-то других задачах — любых — у него уже не получается. Ученые называют это «проблема беседы за коктейлем». Во-вторых, организм пытается защитить сам себя, как-то оградиться от повышенного шума — из-за этого начинает теряться и портиться слух. В перспективе же все это может привести к деградации нервной системы.

Электронные усилители звука, которые используют уличные музыканты, способны выдавать до 95 децибел - это намного выше нормы.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПРОБЛЕМ ДОБАВИЛ КРИЗИС

Видят опасность, исходящую от уличных шумов, и экологи. Так, по словам председателя региональной экологической организации «Зеленый крест» Юрия Шевчука, в последние годы в общую безрадостную картину добавил красок еще и, как ни странно, финансовый кризис: в городе выросло количество старых автомобилей, которые, как правило, шумят и грохочут сильнее, чем новые.

- Наконец, у нас становится все меньше и меньше естественных шумовых барьеров — то есть, деревьев, - констатирует Шевчук. - Особенно это, опять же, касается районов массовой застройки, где идет их постоянная и активная вырубка.

Деревья - естественная преграда на пути уличного шума. Но их в городе с каждым годом становится все меньше.Фото: Артем КИЛЬКИН

Глобально изменить картину сложно, признают эксперты — для этого нужно перетряхнуть строительную и автодорожную отрасли, иначе планировать жилые микрорайоны и транспортные магистрали. Что делать простым людям? Тут советы специалистов тоже не блещут новизной: чтобы не сойти с ума, нужно время от времени давать мозгу отдохнуть. Лучше всего для этого хотя бы раз в неделю организовать выезды на природу, где уровень шума ниже. Ну а если такой возможности нет — придется раскошелиться на трехслойные стеклопакеты в квартиру.