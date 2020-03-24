2020-03-24T13:23:02+03:00
Новости компаний

Петербуржцы смогут купить и самостоятельно зарегистрировать сим-карту Мегафона через интернет

Компания развивает дистрибуцию продукции в онлайн-каналах
Маргарита РЕПИНА
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Петербуржцы смогут купить и самостоятельно зарегистрировать сим-карту Мегафона через интернет.Петербуржцы смогут купить и самостоятельно зарегистрировать сим-карту Мегафона через интернет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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МегаФон открыл продажу сим-карт с саморегистрацией на Tmall, ресурсе AliExpress Россия, и в собственном интернет-магазине с бесплатной доставкой за один день. Теперь абоненты могут купить сим-карту и подключиться к оператору связи, не выходя из дома. Это позволит минимизировать контакты и не посещать магазины тем, кто в текущей ситуации вынужден оставаться дома.

Активировать сим-карту можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение МегаФона. Баланс сим-карты составляет 300 рублей, абонент при регистрации может выбрать любой из действующих тарифов. Предложение актуально для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, но количество регионов будет расширяться.

- Чтобы купить сим-карту, теперь не обязательно посещать салон связи или заключать контракт, общаясь с курьером. Мы расширили количество интернет-магазинов, в которых можно купить сим-карту с саморегистрацией, - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон, - Это особенно актуально сейчас, когда многие вынуждены остаться дома, но при этом каждому важно находиться на связи со своими близкими. Можно приобрести онлайн и смартфон, и сим-карту к нему, выбрать удобный тариф в приложении и сразу начать пользоваться услугами оператора.

МегаФон - единственный оператор, который предлагает авторизацию с подтверждением данных клиента через портал Госуслуги. Процесс занимает 2-3 минуты. Также можно воспользоваться биометрическим способом активации: сделать селфи с паспортом в руках и внести данные в приложении.

НА ЗАМЕТКУ

Продажи Мегафона на Tmall стартовали еще в ноябре 2019 года. Тогда в ассортименте был ряд моделей Apple iPhone, сейчас количество брендов и категорий представленных товаров расширилось. Кроме Tmall и собственного интернет-магазина, сим-карты МегаФона с саморегистрацией представлены в ассортименте онлайн-магазинов «Связной», 1CLICK, ЮЛ@ЙН, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.

ИСТОЧНИК KP.RU

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