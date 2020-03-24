2020-03-24T17:25:48+03:00
Общество

Восемь километров приоритета: выделенная полоса для автобусов соединит четыре района Петербурга

Работы должны быть завершены к 1 июля 2020 года
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Смольный обещает создать выделенную полосу для общественного транспорта, которая объединит четыре района.Смольный обещает создать выделенную полосу для общественного транспорта, которая объединит четыре района.Фото: Олег ЗОЛОТО
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От проспекта Народного Ополчения через Ленинский проспект, улицу Типанова, проспект Славы, и дальше – к Народной улице и проспекту Большевиков. И все это – мимо автомобильных пробок, на автобусе или троллейбусе.

Дорожные мечты станут реальностью с 1 июля. К этой дате Смольный обещает создать выделенную полосу для общественного транспорта, которая объединит четыре района: Невский, Фрунзенский, Московский и Кировский. Протяженность полосы суммарно составит чуть меньше восьми километров, на проект потратят более шести миллионов рублей.

О том, что намерения в силе, несмотря на экономическую ситуацию, подтвердили в Смольном. Депутат Борис Вишневский опубликовал на своей странице в соцсети ответ на запрос из Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Из документа следует, что до конца года в Петербурге оборудуют аналогичные полосы на проспекте Маршала Блюхера, от Лабораторного проспекта до проспекта Энергетиков, и на проспекте Энергетиков - от проспекта Маршала Блюхера до Партизанской улицы.

Кроме того, в этом году начнутся проектно-изыскательные работы для организации выделенных полос в центре города. Приоритет общественный транспорт в результате получит на Малой Морской и Большой Морской улицах, а также на Суворовском проспекте, Тульской улице, участке Невского от Восстания до площади Александра Невского. Затем полоса выйдет на мост Александра Невского и перейдет на Заневский проспект. Таким образом центр города «выделенкой» соединят с Красногвардейским районом.

Эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин уверен: увеличение выделенных полос улучшит транспортную ситуацию в городе. В первую очередь для тех, кто ездит на автобусах, троллейбусах, трамваях.

- Автомобилистам сильно хуже не станет, - уверен Валдин. – Если организовать выделенную полосу на трехполосной дороге, то для движения останется еще две полосы, будет меньше перестроений. Пропускная способность практически не снизится, тем более что у нас и так правая полоса практически всегда занята припаркованными машинами. Парковки - вот проблема для города намного серьезнее. Безобразная парковка в городе. И с этой точки зрения тоже будет эффективнее пересадить автомобилистов на общественный транспорт.

Каким образом будут обустроены полосы, пока неизвестно. Но, по словам нашего эксперта, лучше, когда они каким-то образом отделены от общего потока, например, как это сделано на Лиговском проспекте.

- Такой формат «осевой» линии проще регулируется, и психологически она будет понятнее, - пояснил Валдин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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