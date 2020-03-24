Еще один участок набережной Карповки благоустроят в Петербурге

Набережную реки Карповки, которая уже стала излюбленным местом для отдыха горожан, продолжат приводить в порядок. На очереди – второй этап благоустройства. Теперь заняться хотят противоположной стороной от нового общественного пространства. Напомним, его открыли в сентябре 2019-го на участке от улицы Чапаева до Первого медицинского. Детские площадки, спуски к воде, велодорожка, амфитеатр, арт-объекты и даже общественный огород – все это появилось на некогда унылой и полузаброшенной территории.

Проект второго этапа уже предложили в агентстве ландшафтной архитектуры «Нескучный сад». На прошлой неделе его обсуждали активисты и местные жители. Речь идет о благоустройстве другого берега – вдоль Ботанического сада. В администрации района отметили, что как и во время первого этапа работ, проект будут рассматривать вместе с петербуржцами. Сделать на набережной предлагают променад. Эта часть довольно протяженная (около километра) и узкая. Поэтому в итоге будет выглядеть куда скромнее противоположной стороны, но не менее уютной. Места там не так много, чтобы «развернуть» общественное пространство.

– Прогулочная дорога в принципе существует и сейчас, потому что иногда там прогуливаются с собаками. Мы хотим сделать эту дорожку более устойчивой, – рассказала директор «Нескучного сада» Ольга Маяцкая во время презентации проекта.

На набережной предлагают обновить мощение. А на протяжении променада хотят установить скамейки, а также сделать освещение. Но главное – сохранить уже имеющиеся деревья, а их там довольно много. Где позволяет ширина территории – оформят площадку, а также два спуска к воде – они будут перекликаться с противоположной стороной.

– Там есть площадка для спокойного отдыха. Поскольку там достаточно тесно, активный отдых она не предполагает – качели или детскую площадку разместить сложно. Это пространство, чтобы просто посидеть и полюбоваться на воду, – добавили авторы проекта.

Сейчас идет этап проектирования, затем предстоят необходимые согласования. К слову, преображение Карповки – уникальный проект, который совместными усилиями местных жителей и администрации Петроградского района. Ранее сообщалось, что финансирование и благоустройство набережной Карповки вдоль Ботанического сада запланировано на 2020 год.