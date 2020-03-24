Фитнес-клубы в Санкт-Петербурге закроют из-за коронавируса: «Комсомолка» узнала, вернут ли клиентам деньги

Физкульт-привет: карантин добрался и до фитнес-клубов Санкт-Петербурга. Сегодня стало известно о том, что все спортзалы, согласно постановлению правительства города, должны закрыться из-за угрозы распространения коронавируса с 26 марта 2020 года. «Комсомолка» выяснила, что всего у нас в городе 760 фитнесов и, как поясняет один их владельцев крупнейшей в Петербурге сети фитнес-клубов Алексей Ковалев, сейчас важно не только не растерять клиентов, но и сохранить сотрудников.

- Петербург для нас ключевой город, здесь работают полторы тысячи наших сотрудников, и нам важно, чтобы они не потеряли работу. У нас есть решение – работа в формате онлайн. Но одна из проблем, что прибыли у нас не будет – ведь люди перестанут покупать абонементы, - рассуждает бизнесмен, для которого новость также стала шоком.

При этом президент ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева нам в интервью заявила, что владельцы клубов сразу поняли опасность, которая ожидает отрасль из-за пандемии. Многие уже в конце апреля стали разрабатывать онлайн-программы для своих клиентов. Занятия будут проходить с помощью сервисов конференц-связи и станут интерактивными. Тренер сможет видеть каждого из присутствующих и вовремя подсказать, как правильно выполнять упражнения.

- Мы эту программу разработали за свой счет сразу по всей стране. Ведь произошел эффект домино: сначала Москва, потом Московская область, теперь Питер, дальше – остальные регионы, - говорит Ольга. – Заниматься онлайн можно будет в группах, индивидуально, есть даже комплекс для детей. На время закрытия клубов мы автоматически продлили нашим клиентам абонементы. Не было речи о том, чтобы возвращать деньги. Ведь это обстоятельства непреодолимой силы.

По словам Ольги Киселевой, сегодня в стране порядка 11 тысяч фитнес-клубов, в которых трудятся около полумиллиона сотрудников. И одна из задач сейчас - не оставить их без работы. Представители фитнес-индустрии уже направили обращение премьеру-министру Михаилу Мишустину с просьбой помочь отрасли выжить в сложное время.