Рецидивист показал, как 15 лет назад жестоко убил девушку из Архангельска
Жестокое убийство, совершенное 15 лет назад, раскрыли в Архангельске. Утром 13 ноября 2005 года в помещении круглосуточного магазина на улице Тимме было обнаружено изрезанное ножом тело 21-летней девушки. Убитая работала продавцом в торговой точке. По факту было возбуждено уголовное дело, однако убийцу несчастной долгое время не могли найти.
- Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Благодаря системной работе, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в текущем году в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных отделением по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет установлена причастность к убийству 43-летнего ранее судимого архангелогородца, - рассказали в следственном комитете.
Подозреваемый, прикованный наручниками к полицейским, показал, как убивал девушку. Согласно версии следствия, 13 ноября 2005 года в период с 5 до 6 утра пьяный мужчина пришел к павильону и предложил продавцу купить кухонную посуду. На это девушка ответила резким отказом. Рецидивист заявил, что продавец его оскорбила, назвав лицом не традиционной сексуальной ориентации. Взбешенный мужчина достал нож, перекинулся через стойку и нанес первые удары. После этого он зашел внутрь магазина и стал забивать женщину, нанося удары в область головы, шеи, рук и тела потерпевшей. После того, как женщина прекратила сопротивляться и подавать признаки жизни, обвиняемый покинул место преступления.
В настоящее время обвиняемый отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда от 2009 года за убийство двух лиц. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Рецидивист показал, как жестоко убил девушку в Архангельске 15 лет назад .Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого 43-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)(в редакции Федерального закона от 21.07.2004 №73-ФЗ). 13 ноября 2005 года утром в помещении круглосуточно работавшего торгового павильона по улице Тимме в городе Архангельске обнаружено тело 21-летней женщины-продавца со множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье убийство . Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Благодаря системной работе, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в текущем году в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных отделением по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет регионального Следственного управления при активном участии сотрудников уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, УСФИН России по Архангельской области при криминалистическом сопровождении ГУК СКР и регионального отдела криминалистики установлена причастность к убийству ранее судимого архангелогородца. По версии следствия, 13 ноября 2005 года в период с 5 до 6 утра обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил продавцу павильона приобрести кухонную посуду. Женщина ответила отказом. Обвиняемый, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных высказанным в его адрес оскорблением, достал из куртки раскладной нож и нанес им множественные удары в область головы, шеи, рук и тела потерпевшей. После того, как женщина прекратила сопротивляться и подавать признаки жизни, обвиняемый покинул место преступления. В ходе допросов он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что продавец его оскорбила, назвав лицом не традиционной сексуальной ориентации. В порыве гнева, будучи в алкогольном опьянении, он достал нож и нанес ей множественный удары, после чего скрылся. В настоящее время обвиняемый отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда от 2009 года за убийство двух лиц. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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