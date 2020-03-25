Рецидивист показал, как 15 лет назад жестоко убил девушку из Архангельска

Жестокое убийство, совершенное 15 лет назад, раскрыли в Архангельске. Утром 13 ноября 2005 года в помещении круглосуточного магазина на улице Тимме было обнаружено изрезанное ножом тело 21-летней девушки. Убитая работала продавцом в торговой точке. По факту было возбуждено уголовное дело, однако убийцу несчастной долгое время не могли найти.

- Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Благодаря системной работе, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в текущем году в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных отделением по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет установлена причастность к убийству 43-летнего ранее судимого архангелогородца, - рассказали в следственном комитете.

Подозреваемый, прикованный наручниками к полицейским, показал, как убивал девушку. Согласно версии следствия, 13 ноября 2005 года в период с 5 до 6 утра пьяный мужчина пришел к павильону и предложил продавцу купить кухонную посуду. На это девушка ответила резким отказом. Рецидивист заявил, что продавец его оскорбила, назвав лицом не традиционной сексуальной ориентации. Взбешенный мужчина достал нож, перекинулся через стойку и нанес первые удары. После этого он зашел внутрь магазина и стал забивать женщину, нанося удары в область головы, шеи, рук и тела потерпевшей. После того, как женщина прекратила сопротивляться и подавать признаки жизни, обвиняемый покинул место преступления.

В настоящее время обвиняемый отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда от 2009 года за убийство двух лиц. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.